Piden 7 años a un voluntario de una asociación LGTBI por agresión sexual a un inmigrante senegalés

La Fiscalía ha pedido una condena de siete años de prisión para un trabajador social y voluntario de una asociación LGTBI+ de Alicante juzgado este miércoles por agredir sexualmente a un inmigrante solicitante de protección internacional por su condición de homosexual que había citado en su domicilio para entregarle ropa y calzado y realizar un reconocimiento médico.

Los hechos enjuiciados en la Audiencia Provincial ocurrieron el 6 de diciembre de 2022 cuando la víctima, senegalés y que había sido derivado a la asociación por la oficina de atención a personas inmigradas del ayuntamiento de Alicante, acudió a la cita y fue agredido después de que se desnudase para probarse la ropa de la que se le iba a hacer entrega.

El fiscal considera que en ese momento el procesado aprovechó la relación de confianza que había conseguido establecer con él al prestarse a facilitarle ayuda.

El inmigrante ha ratificado esta versión y ha aclarado que no interpuso esa denuncia hasta quince días después de que sucediesen los hechos porque acababa de llegar al país, no conocía a nadie y tenía miedo de lo que pudiese sucederle, puesto que se encontraba en situación irregular en España, sin permiso de residencia.

Ha sostenido que no aceptó dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con el acusado y que sólo le pidió dinero prestado 80 euros en dos ocasiones para pagar la habitación en la que residía.

Por su parte, el acusado ha negado la agresión sexual y, solo a las preguntas de su abogado, ha dicho que ofreció su ayuda al migrante y que, entre otros motivos como por la barrera idiomática de no hablar su lengua, malinterpretó que quería mantener relaciones sexuales con él.