Un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Turrillas sacude varios municipios de Almería

Un movimiento sísmico de magnitud 3,1 en la escala de Richter ha sacudido este miércoles la provincia andaluza, según los datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El fenómeno se produjo a las 18:03 horas y situó su foco a una profundidad calculada de diez kilómetros, teniendo como epicentro las inmediaciones al suroeste del término municipal de Turrillas.

Pese a tratarse de un episodio de intensidad moderada y sin que se hayan comunicado daños materiales de consideración ni desgracias personales, el temblor se ha dejado notar con claridad en un total de nueve núcleos urbanos pertenecientes a ocho términos municipales almerienses. El movimiento despertó inquietud entre los vecinos de la comarca de Los Filabres y áreas limítrofes, donde la oscilación del terreno fue perceptible en el interior de los inmuebles.

De acuerdo con la información técnica del organismo público, la sacudida alcanzó su cota más elevada en la localidad de Tabernas, donde la intensidad se situó en un nivel de III-IV en la escala macrosísmica europea (EMS). Por su parte, en el municipio de Pechina las mediciones y testimonios vecinales catalogaron el fenómeno en una graduación II-III, mientras que con intensidad II se percibió en Bacares, Laroya, Lubrín, Macael, Senés y en los enclaves poblacionales de La Hoya —perteneciente a Cantoria— y Pago Aguilar.

Los técnicos del IGN procedieron a revisar y afinar los cálculos iniciales del suceso poco después de que tuviera lugar. En una primera estimación preliminar, los sistemas automáticos habían ubicado el origen al norte de Tabernas, asignándole una magnitud de 3,0 y una profundidad más superficial, de apenas tres kilómetros. Tras el análisis minucioso de las ondas registradas por la red sísmica nacional, el organismo rectificó las coordenadas para fijar el epicentro definitivo al suroeste de Turrillas.

La provincia de Almería constituye históricamente una de las zonas con mayor actividad tectónica de la península ibérica debido a la interacción entre las placas euroasiática y africana. Aunque la inmensa mayoría de estos movimientos resultan inocuos y se disipan sin generar percances en las infraestructuras, los expertos recuerdan de forma periódica la importancia de mantener la calma y conocer las pautas preventivas básicas de autoprotección ante cualquier eventualidad natural.