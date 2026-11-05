Detenido un monitor de paddle surf en Alicante por agredir sexualmente a diez menores

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Alicante a un instructor deportivo tras ser acusado de agredir sexualmente a diez alumnas menores de edad de nacionalidad alemana. Las víctimas, de entre 15 y 17 años, se encontraban realizando una estancia de intercambio lingüístico en España con el propósito de perfeccionar su dominio del español y contrataron los servicios del centro recreativo para realizar actividades al aire libre.

Los hechos se desencadenaron durante el desarrollo de una sesión acuática organizada por un club especializado en paddle surf, situado en una localidad de la comarca de la Marina Alta. Aprovechando su posición como guía de la práctica y la supervisión directa sobre las estudiantes en el agua, el sospechoso perpetró presuntos tocamientos no consentidos. Fue la directora de la academia de idiomas con la que las jóvenes habían venido a España a aprender español. Tras ser alertada de forma inmediata por las estudiantes, acudió a presentar la correspondiente denuncia ante las fuerzas del orden.

Durante las entrevistas con los investigadores policiales, las menores narraron que padecieron situaciones completamente vejatorias y aseguraron que los actos del monitor resultaron invasivos, desagradables y en absoluto fortuitos. Según indicaron las estudiantes, los contactos físicos sobrepasaban cualquier límite técnico o de auxilio exigible en la práctica deportiva marítima, descartando cualquier tipo de maniobra casual propia de la disciplina.

La incomodidad provocada por la insistencia del sospechoso llevó a que alguna de las integrantes del grupo decidiera recriminarle directamente su conducta en el transcurso de la actividad en el mar. El relato unánime, detallado y concordante de las adolescentes resultó determinante para que los efectivos policiales actuaran con rapidez y procedieran al arresto del presunto agresor antes de que pudiera repetirse cualquier otro episodio.

El individuo ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente imputado por diez delitos de agresión sexual. El hombre, de hecho, tiene antecedentes por delitos similares.