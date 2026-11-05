El dibujo de una niña de 8 años permite identificar al hombre de cicatrices y tatuajes que intentó secuestrarla

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito de detención ilegal en grado de tentativa tras intentar llevarse a una niña de 8 años a su domicilio en la localidad zaragozana de Borja.

Los hechos se produjeron a mediodía del pasado 13 de octubre, cuando la menor coincidió con el individuo en el portal del edificio en el que reside. El hombre la saludó y, acto seguido, la agarró firmemente del brazo y tiró de ella intentando convencerla de acudir a su vivienda con la excusa de entregarle golosinas.

Pese al momento de tensión, la niña reaccionó con rapidez, logró zafarse de su captor y huyó a su domicilio. Durante la huida, el individuo la amenazó advirtiéndole que volvería a por ella si contaba lo sucedido a sus padres.

✏️ Un dibujo fue clave para identificar al sospechoso de intentar llevarse a una niña de 8 años en Borja (Zaragoza). La menor reprodujo detalles como sus tatuajes y una cicatriz. La Guardia Civil de Tarazona utilizó esa información para localizarlo. pic.twitter.com/g3wt3LvUh1 — GuardiaCivilZaragoza🇪🇸 (@guardiacivilzg) November 5, 2026

Un dibujo, clave en la investigación

Días después del suceso, los progenitores de la víctima aportaron a los investigadores un dibujo realizado por la propia menor. En la ilustración, de sorprendente precisión para su edad, la niña detalló rasgos físicos esenciales del agresor, entre los que destacaban lo que parecían ser tatuajes en ambos brazos y una cicatriz distintiva en el rostro.

Esta aportación se convirtió en el elemento clave para los agentes, ya que proporcionó una referencia visual concreta para estrechar el cerco sobre los sospechosos de la zona.

Tras la declaración de la menor —quien afirmó haber visto al hombre en otras ocasiones en las inmediaciones de un parque local— y el análisis del dibujo, la Guardia Civil puso en marcha intensos operativos de vigilancia en Borja y municipios colindantes.

Las gestiones culminaron el pasado 30 de octubre con la localización de un vecino de una localidad próxima a Borja, de nacionalidad española y 48 años de edad, cuyos rasgos físicos, tatuajes y cicatrices coincidían de forma inequívoca con las marcas descritas por la víctima. Las autoridades procedieron a su imputación por un supuesto delito de detención ilegal y las diligencias han sido puestas a disposición judicial.