Gran estafa del narcotráfico destapa red oculta: paga 255.000 euros por 30 kilos de cocaína y 29 son cemento en polvo

Una estafa monumental entre narcotraficantes ha acabado por destapar el violento entramado de una organización criminal que operaba en diferentes puntos de Galicia. La Operación Petronium-Heracles, un macrooperativo conjunto desarrollado por la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha culminado con la desarticulación de una banda que estafó 255.000 euros a un comprador tras entregarle cemento en lugar de droga. Las pesquisas, que se han prolongado durante nueve meses, se han saldado con 12 personas detenidas y otras dos investigadas.

El origen: un negocio a precio de saldo que terminó en timo

El caso más llamativo de la investigación criminal ocurrió en la localidad de Narón (La Coruña). Un comprador habitual de sustancias estupefacientes, vecino de este municipio, pactó la adquisición de una partida de 30 kilos de cocaína. Tras abonar en efectivo la suma de 255.000 euros —una cifra inusualmente baja para esa cantidad en el mercado ilícito—, recibió los fardos.

Sin embargo, al abrir los paquetes para verificar la pureza, descubrió el engaño: los criminales solo habían introducido un único kilo de cocaína real en la parte superior para superar un examen rápido. Los 29 kilos restantes eran, literalmente, cemento en polvo. Al tratarse de una transacción delictiva, la víctima de la estafa no pudo acudir a una comisaría, pero la transacción fraudulenta ya estaba bajo el radar de los agentes que monitorizaban al grupo.

Nueve meses de investigación tras la pista de El Salnés y Arosa

La operación policial no comenzó por este timo, sino nueve meses atrás, cuando las fuerzas de seguridad pusieron el foco sobre un joven vecino de Villagarcía de Arosa (Pontevedra). Los investigadores descubrieron que este individuo utilizaba a terceras personas como "mulas" para transportar cocaína desde la comarca de O Salnés hacia el norte de la comunidad, además de gestionar de manera oculta varias plantaciones de marihuana distribuidas por toda la provincia de La Coruña.

A medida que avanzaron las escuchas y los seguimientos, el abanico se abrió hacia una red delictiva perfectamente estructurada con ramificaciones estables en los municipios de Ferrol, Narón, Betanzos y La Coruña capital.

Expertos en el método del "vuelco" y el asalto armado

Más allá del tráfico de drogas tradicional y de estafas como la del cemento, el verdadero peligro de esta banda radicaba en su predisposición a la violencia extrema. Los investigadores confirmaron que los presuntos integrantes planeaban de forma recurrente ejecutar "vuelcos".

Esta práctica delictiva consiste en asaltar a mano armada a organizaciones rivales de narcotraficantes para robarles los cargamentos de droga o la recaudación en metálico. Para llevar a cabo estos planes, la banda se había dotado de armas de fuego y actuaba con tácticas agresivas y coordinadas de corte paramilitar.

El principio del fin de la organización se precipitó a finales de octubre, cuando la policía interceptó una entrega inminente de droga con destino a Betanzos. Los agentes bloquearon el vehículo sospechoso en la comarca coruñesa y localizaron un alijo de cocaína oculto en dobles fondos. En ese mismo acto, tres integrantes clave del clan fueron detenidos y enviados de inmediato a prisión provisional sin fianza por orden judicial.

17 registros simultáneos, armas y una "guardería" blindada

Con la estructura comprometida, las fuerzas del orden activaron la fase de explotación final de la operación, desplegando de forma simultánea 17 entradas y registros en viviendas y locales.

La "guardería" de Narón: Entre los inmuebles intervenidos destacó un chalet fortificado en Narón que funcionaba como piso de seguridad o "guardería". Allí se centralizaba el almacenamiento de los cargamentos robados y los arsenales de la banda. Además, se desmanteló una vivienda en la propia ciudad de La Coruña que servía como punto negro de venta de drogas al menudeo para dar salida rápida a la mercancía.

Durante el registro global se confiscaron seis armas de fuego (tanto cortas como largas), cajas con abundante munición de distintos calibres, además de partidas de cocaína, hachís, heroína y MDMA listas para su venta. Los agentes intervinieron 138.000 euros en metálico y confiscaron un total de 12 vehículos, varios de ellos turismos de alta gama con los que los líderes de la red hacían ostentación de su enriquecimiento ilícito.

El balance final de la Operación Petronium-Heracles arroja un saldo de 14 implicados (12 detenidos y dos investigados no arrestados). Tras pasar a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 3 de Betanzos, la autoridad judicial —en coordinación con el fiscal delegado antidroga de La Coruña— decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para cinco de los principales líderes de la organización, imputándoles delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia. Las autoridades consideran el violento clan completamente desarticulado.