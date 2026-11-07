Más de siete años después de la desaparición de Dana Leonte, el juicio contra su pareja, Sergio Ruiz, ha comenzado en la Audiencia Provincial de Málaga. La joven, de origen rumano y 30 años, fue vista por última vez el 12 de junio de 2019 en Arenas, en la comarca de la Axarquía. Sus restos aparecieron meses después en una zona de campo, pero todavía no se ha localizado el cráneo.

La Fiscalía solicita para Sergio Ruiz 17 años de prisión: 15 por un delito de homicidio y dos por otro contra la integridad moral, por el sufrimiento causado a la familia al ocultar el cuerpo. La acusación particular, ejercida por el hermano de Dana, pide 20 años al considerar que se trató de un asesinato. Ambas partes aprecian las agravantes de discriminación por razón de género y parentesco.

En el programa de esRadio En casa de Herrero, Alfonso Egea ha analizado las claves de un procedimiento que llega a juicio después de una larga instrucción y en el que las pruebas científicas tendrán un papel fundamental. El periodista de investigación ha cuestionado, además, el tiempo que ha tardado la Justicia en sentar al acusado en el banquillo.

Siete años de espera para esclarecer la desaparición de Dana

Dana Leonte llegó a España en 2005 y se instaló inicialmente en Vélez-Málaga. Una década después se trasladó a Arenas, donde regentaba un bar y vivía con Sergio Ruiz, de 37 años. La pareja tenía una hija que entonces tenía siete meses. Según la información expuesta durante el juicio, la joven había denunciado a Sergio por malos tratos dos meses antes de desaparecer, aunque él fue absuelto.

Cuando Ruiz comunicó la desaparición de su pareja, sostuvo que se había marchado a Rumanía por problemas económicos y que había dejado atrás a la niña. Una explicación que no convenció al hermano de Dana, Florín, que sospechó de él desde el primer momento. También el entorno de la joven había advertido de que la relación atravesaba dificultades y de que Sergio era muy celoso.

La búsqueda movilizó uno de los mayores dispositivos que se recuerdan en la comarca, aunque no permitió localizarla. Tres meses después, un perro de caza encontró en el campo un fémur que, junto a otros restos hallados en la zona, permitió confirmar que pertenecían a Dana. No se han recuperado todos sus huesos y el cráneo continúa sin aparecer.

Según el relato de los investigadores que sostiene la Fiscalía, Sergio habría discutido con Dana después de que ella le manifestara su intención de poner fin a la relación. El acusado presuntamente la golpeó con un palo en la cabeza y trasladó su cuerpo en el maletero del coche hasta una zona boscosa, donde lo descuartizó y repartió sus restos por el campo.

Sergio ha negado siempre haberla matado. En la vivienda se encontró un palo de madera con cabellos de la víctima, además de un edredón y otros textiles con manchas de sangre. Los investigadores también detectaron un fuerte olor a productos de limpieza, entre ellos lejía y aguarrás. El acusado justificó entonces que utilizaba esos productos para limpiar su casa, situada en el campo y rodeada de animales.

A estos indicios se suman los datos de los teléfonos móviles. El posicionamiento situaba a Sergio junto a Dana aquella tarde y sus conocidos recibieron mensajes en los que supuestamente ella explicaba que se había marchado voluntariamente a Rumanía. Sin embargo, los expertos en lingüística determinaron que no habían sido escritos por la joven.

El acusado llegó a pasar nueve meses en prisión provisional y salió en libertad tras pagar una fianza de 8.000 euros. Desde entonces ha mantenido su inocencia y, al llegar al juicio, volvió a asegurar ante los medios que no había matado a Dana.

"Es injusto para todo el mundo"

Alfonso Egea ha puesto el foco en la demora del procedimiento. A su juicio, que un juicio tarde siete años en celebrarse supone un perjuicio para todas las partes, también para el propio acusado y para la hija de la víctima, que ha crecido durante este tiempo bajo la sombra de la investigación.

"Haces muy bien entrando a este tema por ahí, porque un juicio que tarda siete años en celebrarse es injusto para todo el mundo", ha señalado. Egea considera que la Administración de Justicia necesita una revisión y ha criticado que la instrucción reproduzca prácticamente todo lo que después se expone ante el jurado.

"En este país se instruye como se juzga y eso es un terrible error", ha afirmado. Según ha explicado, buena parte de lo que está conociendo el jurado durante la vista ya figuraba en la investigación. "Así que creo que es un problema de base. Es como que hacemos un juicio dos veces, una en privado, en el jurado de instrucción, y otra en la vista pública", ha añadido.

El periodista también ha rechazado que las pruebas contra Sergio se limiten a sospechas vagas, como sostuvo su abogado. En su opinión, uno de los elementos más relevantes es el palo encontrado en la vivienda, que tenía cabellos de Dana.

"Hay un palo dentro de la vivienda del acusado con cabellos de la víctima de la parte del cráneo", ha destacado. Para Egea, ese objeto constituye un indicio fundamental: "Si empezamos solamente por eso, tenemos lo que a todas luces parece el arma homicida".

El periodista ha explicado que la investigación policial también ha permitido reconstruir las discusiones que mantenía la pareja. Según ha relatado, Sergio habría borrado 50 mensajes de su teléfono en los que quedaba reflejada la mala relación y los celos que sentía hacia Dana. Egea ha descrito a la víctima como una mujer emprendedora que sacaba adelante a su familia con el negocio que regentaba.

"Lo que hizo Sergio fue borrar todos los mensajes que acreditaban la tormenta emocional que vivía ese matrimonio y que los investigadores colocan como móvil del asesinato", ha explicado.

El palo, los mensajes y las pruebas científicas

Egea considera que el caso debe resolverse fundamentalmente a partir de las pruebas científicas, más allá de la denuncia previa por malos tratos que presentó Dana y por la que Sergio fue absuelto.

"Este caso lo vas a resolver a través de la prueba científica", ha afirmado. En este sentido, ha destacado el análisis lingüístico de los mensajes que se enviaron desde el teléfono de Dana después de su desaparición. Un experto comparó su forma habitual de escribir con esos textos y encontró que las faltas de ortografía coincidían con las que cometía Sergio.

El periodista ha explicado que, según la reconstrucción de la acusación, el teléfono de Dana y el de Sergio estaban bajo la misma antena en Arenas. "Usted está usando el móvil de su mujer, haciéndose pasar por ella y lo está haciendo al lado de su teléfono móvil", ha resumido sobre la cuestión que los investigadores plantean al acusado.

Egea también ha defendido que los indicios apuntan a un ataque sorpresivo, aunque ha reconocido que se trata de una interpretación de la investigación y no de una conclusión judicial. Para él, la diferencia entre homicidio y asesinato estaría en la forma en que se produjo la agresión.

"Este hecho, que parece anecdótico, de los cabellos de Dana en un palo dentro de la casa, te está llevando al asesinato porque es un ataque sorpresivo por detrás que no le da a la víctima ninguna posibilidad de defenderse", ha señalado. Y ha añadido: "La incapacidad de defenderte ante un ataque sorpresivo y que te deja totalmente vulnerable".

Sobre las manchas localizadas en la vivienda, Egea ha precisado que no se ha determinado que todas correspondan a la víctima. Sin embargo, ha recordado que un edredón y otros textiles presentaban restos de sangre y que algunos reactivos dieron positivo. Los investigadores creen que esas manchas podrían estar relacionadas con el desmembramiento del cuerpo y no necesariamente con el momento de la muerte.

La hija de Dana, otra víctima de los siete años de espera

La situación de la hija de Dana es otra de las cuestiones que ha abordado Egea. La niña tenía siete meses cuando desapareció su madre y ha crecido durante estos años bajo la custodia de su tío Florín, hermano de la fallecida.

La Fiscalía solicita que Sergio pierda la patria potestad y que se le prohíba acercarse o comunicarse con la menor durante 25 años. Pero el futuro de esa relación dependerá también del resultado del juicio.

Egea ha planteado las dificultades que surgirían incluso en el supuesto de que el acusado fuera absuelto. "En el hipotético caso de que Sergio sea absuelto y de que se le encuentre no culpable del asesinato de Dana, él puede aspirar a recuperar la relación con su hijo, faltaría más", ha explicado. Sin embargo, ha recordado que la niña ha crecido durante siete años con la sospecha sobre su padre.

"Si condenan a Sergio, este crío sabrá que su padre mató a su madre. Si absuelven a Sergio, nadie le puede quitar a Sergio el derecho de retomar el contacto con ese crío. Le estamos pidiendo al niño un auténtico milagro", ha advertido.

El periodista ha incidido en que una absolución no equivale a una declaración de inocencia. "El problema es que el juicio nunca te da un inocente. Te da un no culpable", ha afirmado.

¿Quién es el responsabel de la muerte?

La defensa de Sergio sostiene que no existen pruebas directas que acrediten su responsabilidad y pide su absolución. La acusación particular, por su parte, mantiene que se trata de un asesinato. La Fiscalía considera que los hechos constituyen un homicidio.

Egea cree que el jurado podría considerar probado que Sergio fue el responsable de la muerte de Dana, aunque prevé que habrá debate sobre la calificación de los hechos. "Hombre, yo creo que el jurado va a llegar a la deliberación asumiendo, creo, en mi humilde opinión, que Sergio es el responsable de la muerte de Dana Leonte", ha señalado.

El periodista ha apuntado que la manipulación del cuerpo después de la muerte será uno de los elementos que se tendrán en cuenta, aunque ha diferenciado esa cuestión de la terminología jurídica. "Y donde puede haber un debate es en cómo se desató la muerte de Dana. Y eso será donde realmente el jurado tenga que ver", ha explicado.

Está previsto que por el juicio pasen 15 testigos, una veintena de agentes de la Guardia Civil, médicos forenses y peritos. Sergio ha solicitado declarar en último lugar, el próximo 13 de noviembre. Egea considera que el acusado mantendrá la línea de defensa que ha sostenido durante estos años: negar los hechos y responder que no sabe explicar los indicios que le sitúan en el escenario de la desaparición.

Mientras tanto, los testimonios de las personas que conocían a Dana y a Sergio permitirán reconstruir cómo era su relación antes de que se perdiera el rastro de la joven y cuál fue el comportamiento del acusado después. Siete años después, el jurado deberá determinar qué ocurrió con Dana Leonte y si Sergio Ruiz es culpable de los delitos que se le atribuyen.