Aterriza en Barcelona de urgencia un avión con un bebé que requería asistencia médica

Un avión en el que viajaba un bebé de pocos meses y que necesitaba asistencia médica rápidamente ha aterrizado de urgencia este domingo en el aeropuerto de Barcelona, donde se ha activado el protocolo para la evacuación en ambulancia del menor.

Los controladores aéreos han informado de que la tripulación de un vuelo que cubría la ruta entre Casablanca y Estambul ha pedido desviarse de urgencia al aeropuerto de Barcelona, ya que llevaban a bordo a un bebé de apenas unos meses con problemas médicos que requerían atención urgente.

Los coordinadores han priorizado entonces el aterrizaje de la nave con una aproximación directa a la pista 24L, la más cercana al mar y la empleada habitualmente para los despegues.

Como consecuencia de ello, ha sido necesario parar momentáneamente los despegues y hacer esperar el resto de aterrizajes.

Cuando la nave ha tomado tierra, el avión ha quedado estacionado en un espacio muy próximo a la salida de pista, donde los servicios médicos han podido actuar de inmediato y realizar la evacuación.

Los controladores, que han expresado su deseo de que el pequeño se recupere pronto y bien, han agradecido en las redes el trabajo hecho en este caso por todos los servicios implicados, como el del personal sanitario y las tripulaciones.