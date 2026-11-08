Detenidos la mujer y el hijo de un hombre asesinado a tiros en Albacete

Un hombre de 55 años ha fallecido tras recibir disparos en una vivienda de Albacete capital durante la madrugada de este domingo. La Policía Nacional ha detenido a su mujer y a su hijo por su presunta implicación en los hechos, que están siendo investigados para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte.

El suceso tuvo lugar en torno a las 04:27 horas en un domicilio situado en la plaza Ave María de la ciudad albaceteña. Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional, el varón resultó herido por arma de fuego, que posteriormente fue incautada por los agentes durante las detenciones.

Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia movilizaron una UVI móvil hasta la vivienda para atender al hombre. Debido a la gravedad de las heridas que presentaba, fue evacuado en ambulancia al Hospital de Albacete, donde finalmente falleció pese a la asistencia sanitaria recibida.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que intervinieron tras lo ocurrido en el interior del inmueble. Posteriormente, los agentes procedieron a detener a la mujer y al hijo de la víctima por su presunta relación con el suceso.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada y determinar las circunstancias en las que el hombre recibió los disparos. Por el momento, las fuentes policiales han confirmado tanto las detenciones como la intervención del arma de fuego, mientras continúan las pesquisas para esclarecer el caso.