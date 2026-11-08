Muere en Cantabria un cazador por un disparo fortuito de un compañero

Un cazador ha fallecido este domingo en San Vitores (Cantabria) por un disparo fortuito del arma de un compañero, según ha confirmado a EFE la Guardia Civil, que ha abierto una investigación.

Fuentes del instituto armado han indicado que se recibió un aviso hacia las 13:40 horas, que indicaba que podía haber un cazador herido por un disparo en San Vitores, en el municipio cántabro de Medio Cudeyo.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a la cuadrilla del cazador fallecido. Al parecer, un compañero estaba manipulando una de las armas, que se disparó de forma accidental y alcanzó al hombre fallecido.

La jornada de caza había terminado y los cazadores estaban guardando en ese momento las armas y los perros. La Guardia Civil ha abierto una investigación.