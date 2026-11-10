Alfonso Egea sobre la explosión en Oviedo: "La prioridad de los TEDAX nunca es su integridad"

El fallecimiento de un policía y la grave herida con amputación de pierna sufrida por su compañero tras la explosión de una mochila bomba en Oviedo han generado un profundo debate sobre los protocolos de actuación en situaciones extremas.

Alfonso Egea, periodista de investigación y colaborador de En Casa de Herrero en esRadio, analizó este martes las claves del suceso y explicó la polémica decisión de los agentes de sacar el artefacto del interior del portal a la vía pública.

Una mochila con una luz parpadeante

Según relató en el programa la redactora Lorena López, la primera llamada de alerta a los servicios de emergencia se producía en torno a las 09:00 de la mañana. Un padre avisaba de que su hija, una menor de 17 años, había recibido varios disparos en medio de una disputa vecinal y estaba tratando de llevarla al hospital. La joven permanece en el hospital, por el momento, fuera de peligro.

Los agentes acudieron a un edificio ubicado en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría y trataron de localizar al supuesto autor de los disparos, que ya había abandonado la zona. En su lugar, encontraron en el rellano una mochila entreabierta con una luz parpadeante, por lo que dieron aviso al equipo canino y a los TEDAX.

Egea precisó dónde estaba exactamente: "La mochila la policía se la encuentra sobre los buzones de la comunidad de vecinos". Esa altura condicionó lo que vino después. Según su relato, el guía canino y el técnico del TEDAX deciden atar una pequeña cuerda a la mochila porque el perro que les acompaña era incapaz de olisquear si había o no había explosivos porque estaba en alto.

El inspector de policía Pedro Aguado lo contó así ante los medios: los agentes, para que los vecinos no corriesen peligro, "lo sacaron a la calle y cuando lo estaban manipulando se ha producido una explosión".

A "Jota" le quedaba un mes para su jubilación

La explosión se ha cobrado la vida de un subinspector de la unidad de guías caninos, también de su perro, un pastor alemán de 3 años llamado Denny, y ha dejado herido grave a otro subinspector, en este caso de los TEDAX, quien ha sufrido la amputación de una pierna.

Según la información del programa, el fallecido se llamaba Juan José Rodríguez, aunque en la Jefatura Superior de Policía de Oviedo todos le conocen como Jota. López lo describió como un gran profesional al que le quedaba apenas un mes para jubilarse, había sido condecorado recientemente, pero a pesar de los galones, dicen sus compañeros que no le importaba seguir en primera línea de batalla. El otro subinspector de los TEDAX se llama Francisco Javier y se encuentra ahora mismo en el hospital en estado grave.

"Prácticamente imposible" conocer la potencia

Herrero planteó la duda que muchos oyentes podían tener: si los agentes sospechaban que había explosivos y tomaron precauciones, lo que me sorprende es que tomando esas precauciones y hablando de profesionales el resultado fuera un fallecido.

Egea respondió desde el funcionamiento de la unidad. "Cualquiera que conozca el trabajo del TEDAX sabe que en el momento en el que se les activa para la identificación de un artefacto explosivo, la integridad personal está comprometida", explicó. Y añadió: "Un TEDAX puede saber que hay un explosivo, pero es prácticamente imposible que conozca su potencia, su alcance y su peligrosidad hasta que lo tenga prácticamente por delante."

Esa incertidumbre explica la decisión de sacar la mochila del portal. "Porque quieren evitar que la mochila explosione dentro del edificio, desconociendo qué potencia puede tener, y evitar que haya algún herido", señaló.

"Es un arma de cierta sofisticación"

El colaborador de esRadio describió el explosivo como un artefacto que por ahora saben contenía aluminio y amoníaco y que tenía un dispositivo, que es lo que ha hecho saltar la voz de alarma, que podría ser bien un temporizador, bien un receptor de un control remoto. A su juicio, "es un arma de cierta sofisticación".

El supuesto autor de los disparos conocido como Manuel Ferrero, alias el Ruso, y tiene antecedentes por delitos de hurto. Preguntado por si la mochila era su forma habitual de actuar, Egea fue claro: "No, sin duda no lo era y sin duda es lo que más ha llamado la atención de esta terrible historia".

La duda que tiene la policía es qué pretendía Manuel colocando ahí esa mochila: si atentar contra la salida de la hija, contra la salida del vecino con el que tenía un problema, si era una bomba trampa para cuando acudiera la policía. Según Egea, los investigadores "apuestan más por la posibilidad de un objetivo concreto".

El hombre está en busca y captura. Egea aseguró que no ha abandonado la ciudad, de eso hay certeza, y que la policía tiene como máxima premisa proteger a la población general, porque podría llevar una pistola y una escopeta. Según cuentan, se ha alertado a los taxistas de la zona por si ven a este hombre calvo, con gafas y de unos 64 años, que podría vestir una bata o un albornoz de cuadros.

"Es uno de los cuerpos policiales donde más riesgos se toma"

Egea insistió en que el TEDAX actuó "pensando en la salvaguarda de los vecinos, porque lo mismo que ha sido un artefacto capaz de arruinar un rellano, puede ser un artefacto capaz de demoler un edificio". Lo describió como "uno de los cuerpos policiales en los que más riesgos se toma y en el que la garantía de seguridad personal queda prácticamente descartada".

Los agentes llegaron a ver una especie de cilindro con una luz parpadeante, recordó, pero en ese momento "la máxima prioridad es alejar el artefacto explosivo del lugar que está lleno de niños que van a salir al colegio, de vecinos, de residentes".

Su conclusión sobre las difíciles acciones tomadas por los dos subinspectores es que "no es una decisión equivocada, es una decisión tomada poniendo tu integridad personal muy por detrás de la del resto de personas."