La Policía busca a "El Ruso", sospechoso de la explosión mortal en Oviedo

La Policía Nacional continúa buscando al presunto responsable del tiroteo y de la posterior explosión de una mochila en el barrio de Villafría, en Oviedo, que ha provocado la muerte de un subinspector de la Unidad Especial de Guías Caninos y ha dejado gravemente herido a un agente de los Tedax. El sospechoso, identificado por medios locales con las iniciales M. F. y apodado "El Ruso", tiene unos 65 años y cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, según han informado a EFE fuentes policiales.

La Jefatura ha solicitado la colaboración de los taxistas de Oviedo para tratar de localizar al hombre, al que se relaciona con los disparos que hirieron a una joven de 17 años y con la colocación del artefacto explosivo en la calle Rafael Urrusti.

Según las informaciones difundidas por medios locales, el sospechoso habría utilizado un taxi durante la mañana y vestía un albornoz a cuadros. A las 9.53 horas, los taxistas recibieron un aviso solicitando información sobre sus posibles movimientos.

"¿Alguno recogió esta mañana sobre las 07.30 horas de la mañana a un señor de unos 65 años, calvo con albornoz de cuadros en la zona de Rafael Urrusti? Póngase en contacto inmediato con central", señalaba el mensaje.

Un sospechoso armado

La portavoz del sindicato policial Jupol, Laura García, ha advertido en el programa En boca de todos, de Cuatro, de que el hombre al que buscan los agentes podría disponer de varias armas e incluso de otros explosivos.

"Todavía no ha sido detenido, parece ser que ya está localizado. Está atrincherado y con armas de fuego. Parece ser que con una pistola y con una escopeta. No se descarta que tenga más artefactos explosivos", ha afirmado García.

La representante sindical ha insistido en la peligrosidad del sospechoso: "Mucho cuidado porque va armado y no se descarta que tenga artefactos explosivos".

#ÚLTIMAHORA | Laura García amplía la información sobre la explosión de una mochila en Oviedo, que habría dejado un policía fallecido y otro en estado muy grave. 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @davidalemantv

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Además, García ha asegurado que la pareja del presunto autor del tiroteo y de la colocación de la mochila explosiva ha sido detenida, aunque no ha ofrecido detalles sobre su posible implicación en lo sucedido.

Múltiples antecedentes

El presunto responsable de los hechos cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, según han informado a EFE fuentes policiales. Su historial delictivo lleva a las fuentes consultadas a considerar que el suceso no tendría una motivación terrorista.

De acuerdo con la misma agencia, se trata de un hombre de unos 65 años, calvo y con gafas.

Mientras tanto, la Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo para tratar de localizarlo. Según ha informado La Nueva España, los agentes han establecido controles en distintos accesos a la capital asturiana para inspeccionar vehículos.

Uno de los puntos afectados se encuentra en la A-66, a la altura de Villamiana, donde se ha cortado el acceso a la N-634 en dirección a Colloto. Las restricciones han provocado retenciones y en las labores de vigilancia participan efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.

El origen del suceso

Los acontecimientos comenzaron alrededor de las 7.30 horas de este martes, cuando una joven de 17 años resultó herida por disparos de arma de fuego en el marco de una supuesta disputa vecinal. Según Europa Press, la menor fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y se encuentra fuera de peligro.

Pedro Aguado, jefe de Protocolo y Comunicación de la Policía Nacional en Asturias, ha explicado que los agentes recibieron una llamada alertando de un conflicto en el que se habían producido disparos.

"Hemos tenido una llamada que supuestamente había un conflicto vecinal y se habían producido disparos (...) Han atendido a una mujer que estaba herida por impactos de arma de fuego", ha señalado.

Durante la intervención, los efectivos localizaron una mochila sospechosa en el rellano de una vivienda. Según fuentes policiales, el objeto contenía "una luz parpadeante en su interior", circunstancia que motivó la intervención de los especialistas en desactivación de explosivos y de la unidad de guías caninos.

🔴 Muere un policía nacional y otro pierde una pierna al explotar una mochila en Oviedo Un subinspector de la Policía Nacional destinado en la unidad de guías caninos ha fallecido este martes en Oviedo tras la explosión de una mochila sospechosa localizada durante un operativo… pic.twitter.com/KxOldl1IKo — Libertad Digital (@libertaddigital) November 10, 2026

Aguado ha explicado que los agentes decidieron trasladar la mochila al exterior del inmueble para evitar poner en peligro a los vecinos. "La sacaron a calle para que los vecinos no corriesen peligro y cuando lo estaban manipulando se produjo la explosión", ha relatado.

La detonación, registrada alrededor de las 8.40 horas, según El País, provocó la muerte de un subinspector de guías caninos y dejó gravemente herido a un especialista de los Tedax, que sufrió la amputación de una pierna, según informó El Mundo.

Un agente fallecido

El policía fallecido ha sido identificado como Juan José, miembro de la Unidad Especial de Guías Caninos. La Policía Nacional ha trasladado sus condolencias a sus familiares y compañeros: "Nuestro corazón está con su familia, amigos, compañeros y seres queridos".

Por su parte, el sindicato Jupol ha expresado su "profundo dolor y consternación" por lo sucedido.

La Policía Nacional mantiene acordonada la zona de la explosión y continúa las labores de investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo y la posterior detonación de la mochila.