Muere Deny, el perro policía que participaba en el operativo de la explosión de Oviedo

La explosión registrada este martes en el barrio de Villafría, en Oviedo, también ha provocado la muerte de Deny, un perro de la Policía Nacional que participaba en el dispositivo desplegado tras un tiroteo en un bloque de viviendas sociales. El animal, un pastor alemán de tres años perteneciente a la Unidad Especial de Guías Caninos, se encontraba actuando junto a su guía, el subinspector Juan José, que también ha perdido la vida durante la intervención.

La propia Policía Nacional ha confirmado el fallecimiento del animal a través de una publicación en su cuenta oficial de X: "Durante la intervención de nuestros agentes de @policia en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José", ha señalado el cuerpo policial.

Durante la intervención de nuestros agentes de @policia en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José Nuestro abrazo más sentido a quienes integran la Unidad Especial de Guías Caninos pic.twitter.com/lm9lfCU7tB — Policía Nacional (@policia) November 10, 2026

En el mismo mensaje, la Policía Nacional ha querido trasladar su "abrazo más sentido a quienes integran la Unidad Especial de Guías Caninos", después de una intervención que también ha dejado gravemente herido a un especialista en desactivación de explosivos.

Una mochila con explosivos

Los hechos se han producido a primera hora de este martes en las viviendas sociales de la calle Purita de la Riva, después de que los servicios de emergencia recibieran un aviso relacionado con un supuesto conflicto vecinal en el que se habían efectuado varios disparos.

Según ha publicado El Comercio, los vecinos alertaron al 112 pasadas las ocho de la mañana tras escuchar "tres disparos" y una explosión en las inmediaciones del inmueble.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a una joven de 17 años herida por disparos, que fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La menor se encuentra fuera de peligro.

Durante la intervención, los policías localizaron una mochila que, según ha explicado el portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, habría sido abandonada por el presunto autor de los disparos en el rellano del edificio. Ante la sospecha de que pudiera contener un artefacto explosivo, se movilizó a efectivos de Guías Caninos y de los TEDAX.

Aguado ha señalado que los agentes decidieron trasladar la mochila al exterior del inmueble para evitar que una posible detonación pusiera en peligro a los vecinos. Sin embargo, el artefacto explotó mientras estaba siendo manipulado.

Un policía muerto y otro herido grave

La detonación ha provocado la muerte de un subinspector de la Unidad de Guías Caninos y ha dejado gravemente herido a un agente de los TEDAX.

Según ha informado el sindicato policial Jupol, el especialista en desactivación de explosivos ha sufrido la amputación de una pierna como consecuencia de la explosión.

El agente herido ha sido trasladado al HUCA, donde, según la información facilitada posteriormente por la Policía Nacional, estaba siendo intervenido.

La intervención se ha saldado con la muerte del subinspector Juan José y del perro Deny, además de dejar gravemente herido a un agente de los TEDAX. La Policía Nacional ha trasladado sus condolencias a los integrantes de la Unidad Especial de Guías Caninos tras lo sucedido en Oviedo.