Muere un policía nacional y otro pierde una pierna al explotar una mochila en Oviedo

Un subinspector de la Policía Nacional destinado en la unidad de guías caninos ha fallecido este martes en Oviedo tras la explosión de una mochila sospechosa localizada durante un operativo policial en el barrio de Villafría. El incidente también ha dejado gravemente herido a un agente de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax), que ha sufrido la amputación de una pierna, según ha confirmado El Mundo.

Los hechos se han producido en la calle Rafael Urrusti, donde los agentes habían acudido después de recibir un aviso por un tiroteo registrado poco después de las 7.00 horas. En ese primer incidente había resultado herida una joven de 17 años, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional.

Durante el despliegue, los efectivos localizaron una mochila entreabierta con una luz parpadeante. Ante esta situación, solicitaron la presencia de los Tedax para examinar el objeto.

Una explosión mortal

La situación se agravó alrededor de las 9.00 horas, cuando el subinspector de guías caninos se aproximó a la mochila acompañado por un especialista en desactivación de explosivos. En ese momento, el objeto estalló en uno de los portales de la calle Rafael Urrusti.

La detonación provocó la muerte del subinspector y causó heridas graves al agente de los Tedax que se encontraba junto a él. Este último fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Según la información publicada por El Mundo, el policía ha perdido una pierna como consecuencia de la explosión.

Amplio despliegue policial

La Policía Nacional ha acordonado los alrededores del lugar de los hechos y mantiene desplegado un amplio dispositivo en la zona.

Por su parte, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se dirige al escenario del incidente para recabar información sobre lo sucedido.

Por el momento, la información disponible no permite esclarecer la relación entre el tiroteo inicial, en el que resultó herida la menor, y la posterior detonación de la mochila. Tampoco se han precisado las circunstancias en las que se produjo el primer tiroteo.