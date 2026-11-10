Polémica en Valladolid con una agente de Policía: siniestro, cocaína, huida con líder de desokupa y una lona retirada

Una agente de la Policía Local de Valladolid dio positivo en cocaína y alcohol tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico en la avenida de Salamanca. El suceso, ocurrido en el marco del bicentenario del cuerpo local, provocó un fuerte revuelo institucional que derivó en la retirada inmediata de una gran lona publicitaria de la fachada del mítico edificio de San Benito, cuya imagen principal estaba protagonizada por la propia policía implicada con motivo de la conmemoración de los 200 años que cumple la Policía Local en Valladolid en diciembre de 2026.

Los hechos se desencadenaron en la confluencia de la avenida de Salamanca con la calle Padre José Acosta. El vehículo que conducía la agente, un Audi, circulaba supuestamente a gran velocidad cuando perdió el control, se estrelló contra la mediana, rebasó un paso de peatones y terminó dando vueltas de campana hasta comenzar a arder. Una de las ruedas salió despedida a 60 metros. Fue un milagro que no hubiera que lamentar heridos.

Testigos presenciales relataron a los investigadores que, tras el impacto, la mujer logró salir ilesa por su propio pie. Lejos de esperar a las asistencias, se subió a un Porsche Panamera de gran cilindrada y abandonó inicialmente el lugar del siniestro. Minutos más tarde, la conductora regresó al punto del accidente a bordo del mismo Porsche. Según las declaraciones recogidas en las pesquisas por los agentes de Atestados, la policía iba acompañada en ese momento por el líder de la organización Desokupa en Castilla y León, Luis Ángel Núñez Aguilar, alias Mané.

La agente dio positivo en cocaína y registró una tasa de alcohol de 0,26 mg/l en aire espirado. Esta cifra supera por una décima el límite administrativo permitido (0,25 mg/l), por lo que el margen de error del etilómetro determinará si conlleva sanción administrativa, aunque quedará a disposición judicial evaluar cómo afectó a su conducción.

La controversia aumentó cuando se constató que la Policía Local no incluyó este positivo en el balance oficial de tráfico del fin de semana difundido en sus redes sociales, donde figuraban "cero positivos en drogas". Portavoces oficiales alegaron posteriormente que el siniestro se produjo a última hora del domingo y que posiblemente no se dispuso de tiempo material para indexarlo en los informes públicos organizados para esa fecha.

El Ayuntamiento de Valladolid y la Jefatura del cuerpo se vieron obligados a actuar con rapidez debido a que la policía implicada —incorporada al cuerpo en la capital vallisoletana desde hacía aproximadamente un año— era el rostro visible de la campaña promocional del 200 aniversario de la Policía Municipal. Su rostro aparecía en la gran lona instalada en la fachada de la sala de exposiciones de San Benito, una muestra histórica programada hasta el 9 de diciembre. La pancarta fue descolgada a primera hora de la mañana del lunes para evitar el deterioro de la imagen institucional.

Fuentes municipales confirmaron que la agente no está trabajando actualmente. No obstante, aclararon que técnicamente se encuentra en periodo de "descanso" y que no ha sido formalmente apartada del servicio debido a que tanto la investigación interna como la judicial se hallan en una fase incipiente, careciendo todavía de una resolución o sanción firme que posibilite dicha medida cautelar.