El pedófilo cayó en la trampa: detenido en Galicia un varón de 47 años al concertar cita sexual con supuesta menor de 14

La Guardia Civil de Vigo ha detenido en Mos a un hombre de 47 años por presuntos delitos de grooming, exhibicionismo y provocación sexual tras concertar un encuentro con quien creía que era una adolescente de 14 años.

La investigación comenzó en julio, cuando tres menores crearon un perfil falso en redes sociales simulando ser una niña de 14 años. El sospechoso mantuvo conversaciones eróticas, le envió fotos de su cuerpo desnudo y pactó una cita en un parque de Gondomar. Al acudir al lugar, fue confrontado por los jóvenes.

El revuelo generado por la confrontación entre el grupo de adolescentes y el adulto llamó la atención de un vecino de la zona, quien dio la voz de alarma ante lo que parecía un altercado en la vía pública. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Gondomar acudió rápidamente al parque para mediar en el incidente. Al entrevistarse con los implicados e identificar tanto al hombre como a los menores, los agentes descubrieron el trasfondo de la reunión. Durante esa primera intervención, la patrulla inspeccionó el vehículo en el que había llegado el sospechoso, hallando en su interior preservativos y vaselina, efectos que fueron intervenidos e incorporados de inmediato a las diligencias policiales.

Con las pruebas recopiladas en el parque y el análisis de las conversaciones, el Equipo de Policía Judicial de Vigo solicitó una orden de entrada y registro para el domicilio del investigado en Mos. El operativo se ejecutó durante la mañana del miércoles 11 de noviembre, saldándose con la detención formal del individuo.

En el interior de la vivienda, los agentes incautaron abundante material tecnológico para su posterior volcado y análisis pericial, incluyendo teléfonos móviles, ordenadores, discos duros y memorias USB. El objetivo principal de los especialistas es determinar el alcance exacto de su actividad en la red y comprobar si existen otras víctimas menores de edad o episodios similares.

Ese mismo miércoles, el detenido fue puesto a disposición de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo. Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), la autoridad judicial acordó su puesta en libertad provisional mientras prosigue la instrucción de la causa, que quedará pendiente de reparto judicial y del resultado del análisis de los dispositivos electrónicos.