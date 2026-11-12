La pareja de 'El Ruso' intenta despistar a la Policía con pistas falsas para facilitar su huida

La Policía Nacional mantiene desplegado un amplio dispositivo para localizar a Manuel, conocido como El Ruso, el fugitivo al que se atribuyen el tiroteo en el que resultó herida una menor de 17 años y la explosión que acabó con la vida de un subinspector de Policía y un perro de la unidad canina en Oviedo. La investigación ha dado un nuevo giro con la detención de su pareja, una mujer de nacionalidad rusa que, según las informaciones publicadas, habría proporcionado datos erróneos a los investigadores para facilitar su huida.

Según ha publicado El Mundo, la mujer habría tratado de desviar la atención de los agentes durante su interrogatorio. Fuentes policiales citadas por el periódico aseguran que facilitó información falsa sobre su compañero con la intención de que este dispusiera de más tiempo para escapar.

Una de las pistas proporcionadas por la detenida llevó a los investigadores hasta un cementerio. De acuerdo con ABC, la mujer hizo referencia al sufrimiento que había experimentado el fugitivo tras la muerte de su madre, lo que motivó el despliegue de un dispositivo de vigilancia en el camposanto.

"Puso sobre la mesa el dolor que sintió su pareja por la muerte de su madre lo que provocó un dispositivo de vigilancia en el cementerio. No hubo rastro del asesino y los agentes sospechan que intentó ganar tiempo para que el Ruso pudiera ganar ventaja en su fuga", recoge el citado periódico.

Un fugitivo armado y peligroso

La búsqueda de El Ruso comenzó el pasado martes 10 de noviembre y mantiene movilizadas a numerosas unidades policiales. Los investigadores consideran que el sospechoso podría llevar al menos dos armas y disponer de otro artefacto explosivo similar al que provocó la muerte del subinspector.

El hombre cuenta con antecedentes por lesiones, coacciones, daños, amenazas y hurto. Su historial, vinculado principalmente a delitos comunes, hace menos probable la hipótesis de una motivación terrorista, según fuentes policiales.

Durante las últimas horas, la Policía Nacional ha establecido controles en los accesos a Oviedo y ha seguido distintas pistas sobre el posible escondite del fugitivo. Una de las actuaciones se ha desarrollado en un inmueble de la calle Joaquina Bobela, en el barrio de Pumarín, donde los agentes practicaron un registro que concluyó sin resultados positivos.

A los efectivos destinados en Asturias se han sumado unidades de apoyo desplazadas desde Madrid, entre ellas especialistas de Policía Científica y grupos tácticos. El objetivo es estrechar el cerco sobre el sospechoso, cuya posible posesión de armas y explosivos obliga a extremar las precauciones.

Paralelamente, los investigadores continúan analizando las circunstancias de la explosión registrada en un inmueble situado en una zona de viviendas sociales de Oviedo. Una de las principales líneas de trabajo consiste en determinar la composición del material explosivo que se encontraba en una mochila.

Alertas por objetos sospechosos en Madrid

La posible presencia del fugitivo también ha generado alertas fuera de Asturias. Según ha informado El Comercio, varios testigos avisaron de que podrían haber visto a El Ruso en Alpedrete, una localidad de la Comunidad de Madrid situada a más de 400 kilómetros de Oviedo.

Durante la misma jornada del miércoles se registraron dos intervenciones por objetos sospechosos en el cercano municipio de Guadarrama, aunque no se ha acreditado que estos incidentes estuvieran relacionados con el fugitivo.

La primera actuación se produjo alrededor de las 16.00 horas en la calle de los Escoriales, en las inmediaciones de una gasolinera Shell y un supermercado. El hallazgo de una mochila sospechosa motivó la movilización de los servicios de seguridad y emergencia, según informó el Ayuntamiento de Guadarrama.

La Guardia Civil asumió el control del operativo y los especialistas en desactivación de explosivos procedieron a realizar una detonación controlada del objeto. La operación provocó un fuerte estruendo que alarmó a algunos vecinos, aunque posteriormente se confirmó que la mochila no contenía explosivos, según fuentes de la Benemérita.

Horas después, sobre las 20.00, el Ayuntamiento comunicó la aparición de otro objeto sospechoso en la calle Dehesa de los Panes, también en las proximidades de un establecimiento comercial. Los servicios de seguridad volvieron a intervenir y comprobaron que no existía peligro.

El Consistorio ha señalado que durante ambas actuaciones se siguieron las indicaciones de la Guardia Civil, incluida la decisión de no difundir información mientras se desarrollaban los operativos para garantizar la seguridad hasta su resolución.

El funeral del policía fallecido

Mientras continúa la búsqueda, este jueves se celebrará el funeral institucional por el subinspector fallecido en la explosión. La ceremonia tendrá lugar a las 12.30 horas en las dependencias del Cuartel de Buenavista y se desarrollará a puerta cerrada.

El jefe superior de Policía de Asturias, Jorge Ignacio Moreno, ha destacado la actuación de los agentes que participaron en el operativo y, especialmente, la de quienes consiguieron salvar la vida del especialista en desactivación de explosivos que resultó gravemente herido.

Según ha explicado, varios policías practicaron torniquetes y maniobras de reanimación cardiopulmonar a su compañero en medio de una escena dantesca.

"Hay que tener mucho carácter, ser buena persona y ser ser buen Policía para seguir hoy en su puesto de trabajo después de vivir lo de ayer", ha señalado Moreno, poniendo en valor la profesionalidad de los agentes que continuaron prestando servicio tras lo ocurrido.

La prioridad de los investigadores sigue siendo localizar y detener a El Ruso, considerado un fugitivo peligroso, mientras tratan de esclarecer todos los detalles del tiroteo y la explosión que han desencadenado el amplio dispositivo policial desplegado en Asturias.