Denunciado un camionero en Jerez por conducir 24 horas seguidas al volante de Francia a Marruecos

Un grave atentado contra la seguridad vial en las carreteras españolas ha salido a la luz tras una inspección de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz. Agentes del Destacamento de Tráfico denunciaron a un transportista que circulaba en ruta internacional tras comprobar, mediante la lectura del tacógrafo, que acumulaba 24 horas ininterrumpidas al volante.

Según detalló el periodista José Luis Pascual en el informativo de esRadio presentado por Juan Pablo Polvorinos, a partir de los datos difundidos por el instituto armado, los hechos ocurrieron el pasado 30 de octubre durante un dispositivo preventivo de transporte en la carretera A-2004, vía que conecta la autovía A-381 con Jerez de la Frontera.

Un control rutinario rumbo a Marruecos

El vehículo pesado, procedente de Francia y con destino final a Marruecos, ya había atravesado prácticamente toda la península cuando fue detenido por los agentes a pocos kilómetros de Jerez. La intervención formaba parte de una vigilancia ordinaria en carretera: "Agentes del destacamento de tráfico de Cádiz inspeccionaron el tacógrafo del vehículo procedente de Francia y con destino a Marruecos", explicó Pascual durante la emisión radiofónica.

El análisis técnico del aparato, encargado de registrar de forma oficial los tiempos de conducción y descanso, permitió a los guardias reconstruir los movimientos recientes del camión, confirmando que "el conductor había permanecido al volante durante 24 horas ininterrumpidas", pulverizando el límite diario permitido por la legislación vigente.

Más de 25 horas de ruta previa con un descanso mínimo

La inspección de los registros digitales del vehículo destapó además una segunda infracción de extrema gravedad cometida en un desplazamiento anterior. Los datos reflejaban que el mismo chófer había cubierto recientemente el trayecto de ida entre Algeciras y una localidad francesa, sumando un total de 25 horas y 15 minutos de conducción.

Para completar semejante maratón en carretera, el transportista apenas detuvo la marcha el tiempo indispensable, incumpliendo de nuevo los periodos obligatorios de reposo: "Para completar este trayecto únicamente había efectuado una parada de 9 horas, muy por debajo del descanso mínimo exigido legalmente", apuntó el periodista.

Dos denuncias por seguridad vial y transporte

Con las pruebas extraídas directamente del tacógrafo, la patrulla procedió a tramitar los correspondientes expedientes sancionadores por ambos incumplimientos: "Ante estas circunstancias los agentes formularon dos denuncias contra el conductor por incumplimiento de la normativa de transporte y seguridad vial".

La información facilitada por el cuerpo policial no precisa la identidad ni la nacionalidad del infractor, el tipo de mercancía que transportaba ni la cuantía económica exacta a la que ascenderán las multas derivadas de estas dos infracciones graves.