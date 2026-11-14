Oviedo continúa pendiente del paradero de Manuel Ferrero, conocido como el Ruso, el hombre de 64 años al que la Policía busca desde el pasado martes por el tiroteo contra una menor de 17 años y la colocación de una mochila bomba en el portal de su edificio. La explosión acabó con la vida del subinspector Juan José Rodríguez y de su guía canino, Deny, y dejó herido de gravedad a otro agente de los Tedax, Francisco García, de 53 años.

El amplio dispositivo desplegado en Asturias todavía no ha permitido localizar al sospechoso. Los investigadores han rastreado viviendas de familiares y conocidos, garajes, trasteros, hostales, pensiones, albergues e incluso el cementerio donde está enterrada su madre. También se han ampliado las búsquedas a zonas rurales de Oviedo ante la posibilidad de que se esconda en algún caserío aislado.

En el programa En Casa de Herrero, de esRadio, Alfonso Egea ha analizado las dificultades para encontrar a El Ruso, que podría seguir en Asturias y que, según ha advertido el periodista de investigación, supone un peligro para cualquier persona con la que se cruce. "El mayor temor que tienen ahora los investigadores es que el tipo está armado, el tipo lleva una escopeta de caza y una pistola calibre 22, y que puede utilizarla contra cualquier ciudadano, ojo, también contra sí mismo", ha explicado.

El Ruso, un hombre conflictivo que pudo intentar volar todo el edificio

Manuel Ferrero, de 64 años, calvo y con gafas, recibió el apodo de El Ruso por su relación con Tatiana, una mujer de nacionalidad rusa con la que convivía en el barrio de Villafría, en Oviedo. Cuenta con una decena de antecedentes penales por asuntos menores, como hurtos, altercados y desórdenes, que ya le habían llevado anteriormente a prisión. Los vecinos lo describen como una persona conflictiva y con problemas de convivencia.

Todavía no se conoce con certeza qué desencadenó los hechos del pasado martes. Entre las hipótesis que han trasladado los vecinos figuran las disputas que mantenía con otros residentes del inmueble y el deseo de algunos de ellos de que abandonara el edificio. También se ha hablado de un posible desahucio, aunque Alfonso Egea ha matizado que no se trataba exactamente de eso.

"Tenemos que descartar que Manuel tuviera un problema habitacional. Se ha hablado mucho del posible desahucio de este hombre de esa finca, y no es tanto un desahucio como la intención, el deseo de los vecinos, de que abandonara el edificio por episodios conflictivos", ha explicado.

El periodista considera que la intención del sospechoso era provocar una explosión que afectara al conjunto del inmueble. Ferrero había trabajado como especialista en calderas y conocía la ubicación de las conducciones de gas del edificio. Por eso, colocó la mochila junto a los buzones, en una zona próxima a esas tuberías.

Según ha relatado Egea, el artefacto estaba fabricado con aluminio y amoníaco, una mezcla conocida como amonal, y su colocación podía buscar desencadenar una reacción en cadena. "Pero más allá de la pericia que tuviera, más allá de que realmente lo consiguiera, lo que está claro es que él quería pegarle un taponazo a todos sus vecinos y no a uno en concreto", ha señalado.

El periodista ha recordado que no se puede determinar si la explosión habría provocado una reacción en cadena en las conducciones de gas, ya que estas cuentan con medidas de seguridad que podrían haberlo impedido. Sin embargo, considera que la ubicación del artefacto permite entender cuál podía ser el propósito del sospechoso.

Disparó cinco veces a una menor

Los hechos ocurrieron el martes alrededor de las 7:30 horas. El Ruso se encontraba en el portal del edificio cuando una joven de 17 años salió de su vivienda para dirigirse a clase. La menor recibió cinco disparos a corta distancia, pero logró sobrevivir y se encuentra fuera de peligro.

La hipótesis que ha expuesto Egea es que la adolescente sorprendió al sospechoso mientras colocaba el artefacto explosivo. "Y parece ser que el hecho de encontrarse con la vecina no es tanto esperar a un vecino para dispararle, sino que esta cría lo descubriera en mitad del tinglao, en mitad de la colocación de la mochila", ha explicado.

Según el periodista, Ferrero habría disparado contra ella para evitar que pudiera identificarlo. La joven recibió impactos en la cadera y en órganos que no eran vitales, y la rápida intervención de su padre también contribuyó a que pudiera salvar la vida.

"Yo creo que la aparición de la adolescente altera sus planes", ha señalado Egea. En su opinión, el sospechoso tuvo que abandonar el lugar antes de lo previsto y eso explicaría que su huida se produjera de forma precipitada.

La mochila fue colocada junto a los buzones y contenía un artefacto explosivo casero. Cuando los agentes llegaron al inmueble, el perro especializado en la detección de explosivos no podía olfatearla porque estaba situada en una posición elevada. Los efectivos procedieron a bajarla con una cuerda y, al observar cables, un cilindro metálico y una luz roja en su interior, decidieron sacarla a la calle para evitar daños en el edificio.

Fue entonces cuando se produjo la detonación. El subinspector Juan José Rodríguez y su perro Deny fallecieron en el acto. Su compañero Francisco García, también subinspector de los Tedax, resultó herido de gravedad y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones. Aunque inicialmente se difundió que había perdido una pierna, la rápida actuación de sus compañeros, que le practicaron un torniquete, evitó que eso sucediera.

Una fuga que podría haber preparado con antelación

Desde el martes está activa la operación jaula para localizar a Ferrero. Las primeras informaciones apuntaron a que podía haberse marchado en una furgoneta azul de su propiedad o en el Mercedes de su madre, ya fallecida. También se ha conocido el testimonio de un taxista que aseguró haber recogido a un hombre en bata en la puerta de la finca y haberlo trasladado a una calle de Oviedo que él mismo indicó.

Para Alfonso Egea, la aparición de la joven pudo precipitar una fuga que el sospechoso tenía prevista de otra manera. "Yo creo que lo que provoca la fuga atropellada en taxi, en albornoz, en bata, es la aparición de la vecina", ha apuntado.

El periodista considera que Ferrero pudo haber diseñado un plan para abandonar el edificio después de colocar la mochila y antes de que se produjera la explosión. "Él tenía que tener muy preparado qué iba a pasar a continuación", ha añadido.

Egea cree que esa segunda parte del plan puede estar dificultando su localización. "Yo creo que eso es la clave de que se está dificultando tanto su localización. Que él ya se encuentra en la segunda parte del plan, si todo hubiera salido como él hubiera pensado", ha explicado.

La búsqueda cuenta con un amplio despliegue policial. Se han desplazado efectivos del GEO y del GOES, hasta alcanzar un total de 300 agentes, según ha detallado Egea. También participan unidades centrales, Policía Científica y equipos tácticos, mientras se utilizan drones, perros especializados y unidades del subsuelo. Policía Nacional y Guardia Civil trabajan para dar con el sospechoso.

La orografía de la zona complica la operación. Los investigadores rastrean un área de diseminado rural próxima a las montañas que rodean Oviedo y están realizando las comprobaciones por descarte. Ya han entrado en domicilios de familiares y amigos, tanto actuales como antiguos, y han revisado lugares con los que el fugitivo podría mantener algún vínculo emocional.

A pesar de las dificultades, Egea cree que el sospechoso no ha abandonado Asturias. "Es verdad que a favor del ruso y en contra de los investigadores está en juego la orografía de la zona donde se le está buscando, que es una zona de diseminado rural, muy cerca a las montañas que circundan la ciudad de Oviedo, y eso lo está dificultando mucho", ha explicado.

La pareja de El Ruso habría dado información falsa a la Policía

Tatiana, la pareja sentimental de Ferrero, fue detenida e interrogada por los investigadores. Según las informaciones expuestas en el programa, habría proporcionado datos falsos para dificultar la búsqueda y dar tiempo al sospechoso para escapar.

Egea ha destacado que la mujer no se habría limitado a guardar silencio sobre su pareja, sino que habría participado activamente en la aportación de información falsa. "Tu pareja sentimental casi mata a una niña de 17 años, ha puesto una mochila con la que ha matado a un policía, a su perro, y ha dejado malherido a otro, y tú aún, en lugar de ayudar a su localización, no solamente le das coartadas, sino que despistas a los investigadores", ha señalado.

El periodista considera que esa conducta puede constituir un delito de obstrucción a la labor de la Justicia. "Tú puedes, como pareja sentimental del sospechoso, no contar cosas sobre él o no ayudar en la investigación, pero cuando lo que haces es tomar parte activa en información falsa, ya estás obstruyendo la labor policial, ya te has saltado el encubrimiento", ha explicado.

Además, Egea ha puesto el foco en si Tatiana conocía la fabricación del artefacto explosivo y si estuvo presente mientras Ferrero lo preparaba en la vivienda que compartían. "Esa mujer tiene muy pocas formas de explicar cómo demonios ves que tu marido o tu pareja está elaborando un artefacto explosivo y tú estás preparando la cena", ha afirmado.

A su juicio, si era consciente de que se estaba preparando un artefacto para cometer un delito y no hizo nada para impedirlo, podría haber tenido algún grado de participación. "Y de la complicidad no te libra ningún tipo de parentesco", ha concluido.

El Ruso puede estar dispuesto a matar

La pregunta sobre el estado mental del fugitivo también ha estado presente en el análisis. Egea ha rechazado que la gravedad de los hechos permita concluir por sí sola que no está en sus cabales. Ha recordado que Ferrero era descrito como una persona taciturna, irascible y violenta, con antecedentes por delitos menores.

"Colocar una mochila en la casa de tus vecinos para matarlos a todos es compatible con estar cuerdo", ha advertido. Y ha añadido: "Se puede estar perfectamente cuerdo y ser un hijo de mala madre".

El periodista ha insistido en que el comportamiento del sospechoso no implica necesariamente que padezca un trastorno mental. "Nos encontramos con el supuesto de un tipo que sabe perfectamente que puede matar a mucha gente si su plan llega a buen término, y eso no lo convierte necesariamente en un loco", ha señalado.

Mientras continúa la operación para localizarlo, los investigadores mantienen la alerta ante la posibilidad de que lleve armas de fuego y de que pueda disponer de más explosivos. "El mayor temor que tienen ahora los investigadores es que el tipo está armado, el tipo lleva una escopeta de caza y una pistola calibre 22, y que puede utilizarla contra cualquier ciudadano, ojo, también contra sí mismo", ha advertido Egea.