Descarrila un tren de mercancías en Zarzalejo e interrumpe la línea entre Madrid y Ávila

Un convoy de mercancías ha sufrido un accidente ferroviario durante la madrugada de este domingo al salirse de la vía cuando cubría el trayecto entre Madrid y Castilla y León. El suceso ha tenido lugar en el término municipal de la localidad madrileña de Zarzalejo, interrumpiendo por completo la circulación de convoyes en este tramo estratégico que conecta Madrid con la provincia de Ávila.

A consecuencia del impacto, el maquinista que gobernaba el convoy resultó herido de carácter leve. Según informaron fuentes del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid, los sanitarios del SUMMA 112 atendieron al profesional en el propio lugar del siniestro en torno a las 03:48 horas. El conductor presentaba diversos dolores en la espalda y, tras una primera asistencia sobre el terreno, fue trasladado de inmediato al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda para someterse a una revisión médica en profundidad, sin que su situación revista gravedad.

El convoy afectado pertenece a la compañía privada de transporte logístico Captrain, según han precisado fuentes del sector ferroviario. Por el momento se investigan las causas exactas por las que los vagones se salieron de los raíles, por lo que los equipos técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se han desplazado hasta la zona para evaluar los daños materiales ocasionados en la plataforma y esclarecer el origen del descarrilamiento.

La incidencia ha obligado a suspender totalmente la circulación entre las estaciones de Robledo de Chavela y Zarzalejo. La interrupción del tráfico afecta de manera directa a los convoyes de Media Distancia que cubren la relación entre Madrid y Ávila, una de las arterias habituales para la movilidad de viajeros durante los fines de semana.

Para minimizar el impacto sobre los usuarios, Renfe comunicó a través de sus canales oficiales la activación urgente de un plan alternativo de transporte por carretera. De este modo, los pasajeros afectados están siendo trasladados en autobuses habilitados entre ambos puntos para permitirles enlazar con sus respectivos destinos, mientras los operarios trabajan en la retirada del material rodante y la reparación del trazado con el objetivo de restablecer la normalidad lo antes posible.