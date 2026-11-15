Detenido en Palma tras masturbarse ante dos chicas, huir y fracturar un dedo a un policía

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre acusado de desobediencia y de un delito contra la seguridad vial después de protagonizar una peligrosa huida policial durante la madrugada del jueves. El individuo habría comenzado a masturbarse delante de dos jóvenes que se encontraban en el interior de un coche y, cuando estas intentaron abandonar el lugar, empezó a perseguirlas por la vía pública. La intervención policial terminó con una persecución por varias calles de la capital balear, numerosas maniobras temerarias y un forcejeo en el que uno de los agentes resultó herido.

Los hechos comenzaron cuando las dos chicas alertaron a la Policía Nacional a través del teléfono 091. Según la información facilitada por el cuerpo policial, ambas se encontraban dentro de un turismo cuando observaron a un hombre que presuntamente estaba masturbándose delante de ellas. Ante la situación, las jóvenes decidieron salir del vehículo e intentar marcharse del lugar para evitar al individuo.

Sin embargo, lejos de desistir, el hombre habría comenzado a seguirlas, lo que llevó a las víctimas a solicitar ayuda policial. La llamada movilizó a varias patrullas de la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar para comprobar lo ocurrido e intervenir ante la situación denunciada por las jóvenes.

Cuando los agentes llegaron a la zona, observaron cómo un turismo abandonaba el lugar a gran velocidad. Al advertir la presencia policial, el conductor inició una huida e ignoró las reiteradas indicaciones de los policías para que detuviera el vehículo. La situación derivó entonces en una persecución en la que el sospechoso puso en peligro tanto a los agentes como al resto de usuarios de la vía.

Durante la fuga, el conductor realizó numerosas maniobras temerarias para tratar de evitar que las patrullas pudieran alcanzarlo. Entre otras acciones, llegó a circular en sentido contrario, poniendo en riesgo la seguridad vial, y comenzó a arrojar diferentes objetos por la ventanilla contra los vehículos policiales que le perseguían.

Entre los objetos lanzados había latas de cerveza, que el hombre habría utilizado para intentar obstaculizar la actuación de los agentes y dificultar su seguimiento. Además, el conductor trató de despistar a las patrullas mediante maniobras especialmente peligrosas, como dar varias vueltas consecutivas en las rotondas con la intención de confundir a los policías y conseguir que perdieran su rastro.

Pese a sus intentos de escapar, los agentes mantuvieron el seguimiento hasta conseguir interceptar el turismo en las inmediaciones de la carretera de Manacor. Allí lograron finalmente detener la marcha del vehículo y poner fin a una huida que había obligado a desplegar a varias patrullas policiales.

Un agente termina con un dedo fracturado durante la detención

Una vez interceptado el coche, los policías ordenaron al conductor que apagara el motor y saliera del habitáculo para proceder a su identificación y detención. Sin embargo, el hombre volvió a desobedecer las indicaciones de los agentes y ofreció una fuerte resistencia, llegando a forcejear con los policías nacionales.

Ante su comportamiento, los agentes tuvieron que emplear la fuerza mínima imprescindible para reducirlo y controlar la situación. El forcejeo tuvo consecuencias para uno de los policías, que sufrió la fractura de un dedo durante la intervención.

Finalmente, los funcionarios consiguieron reducir al sospechoso y proceder a su arresto. Según la Policía Nacional, el hombre presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes, una circunstancia que motivó la realización de las correspondientes pruebas para determinar su estado.

Los test de alcoholemia practicados al conductor arrojaron un resultado positivo, según ha informado el cuerpo policial. La intervención permitió así poner fin a una persecución en la que el sospechoso había ignorado las órdenes de alto, circulado en dirección contraria y lanzado objetos contra los vehículos de los agentes.

Por estos hechos, el hombre quedó detenido como presunto autor de un delito de desobediencia y otro contra la seguridad vial. La actuación policial se inició tras la llamada de auxilio de las dos jóvenes, que denunciaron el comportamiento del individuo cuando se encontraban dentro de su vehículo y que tuvieron que abandonar el lugar al observar cómo presuntamente se masturbaba delante de ellas.

La Policía Nacional ha detallado que la intervención se desarrolló durante la madrugada del jueves y que concluyó con la detención del conductor en las inmediaciones de la carretera de Manacor. El incidente deja, además de la detención del sospechoso, un agente herido con un dedo fracturado como consecuencia de la resistencia ofrecida durante el arresto.