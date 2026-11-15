La Guardia Civil detiene a seis atracadores que robaron 400.000 euros en Torrijos

La Guardia Civil ha detenido a seis personas, una de ellas menor de edad, como presuntas responsables del violento atraco a una joyería de Torrijos (Toledo), en el que los asaltantes agredieron y amenazaron con un arma de fuego a los propietarios y se llevaron joyas valoradas en una cantidad de entre 300.000 y 400.000 euros. El robo se produjo el pasado 28 de octubre, coincidiendo con el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo), una circunstancia que los delincuentes aprovecharon para actuar mientras numerosos efectivos de las fuerzas de seguridad se encontraban desplegados en el lugar del siniestro. Cuatro de los seis detenidos han ingresado en prisión.

Los arrestados son tres hombres, dos mujeres y un menor de edad. La investigación, desarrollada por la Guardia Civil, permitió identificar a los presuntos integrantes del grupo y reconstruir los movimientos que realizaron después del asalto. En la operación tuvo especial relevancia la intervención del Servicio Aéreo del Instituto Armado, cuyo helicóptero participó en la localización y el seguimiento del vehículo utilizado para escapar del establecimiento.

#OperacionesGC | Detenidas seis personas como autores de un atraco a una joyería de Torrijos (Toledo)

Los autores cometieron el robo durante el despliegue de efectivos que se había volcado en atender el accidente ferroviario de Urda el pasado 28 de octubre. La actuación del… pic.twitter.com/3LFP2ZQxNF — Guardia Civil (@guardiacivil) November 15, 2026

Los hechos tuvieron lugar cuando tres individuos llegaron a la joyería con el rostro completamente cubierto y vestidos con monos de trabajo. Una vez dentro del establecimiento, exhibieron un arma de fuego con la que amenazaron a los propietarios y llegaron a agredirlos para conseguir hacerse con las joyas. Los asaltantes no se limitaron a llevarse las piezas que estaban expuestas en el local, sino que también accedieron a las que se encontraban guardadas en la caja fuerte.

El valor total de los objetos sustraídos se estima entre 300.000 y 400.000 euros, lo que convierte el asalto en un robo de importante cuantía económica. Tras hacerse con el botín, los tres individuos abandonaron rápidamente la joyería y subieron a un vehículo en el que les esperaba un cuarto integrante del grupo, encargado de facilitar la huida.

Varios ciudadanos que presenciaron los hechos trataron de impedir que los asaltantes escaparan. Sin embargo, los delincuentes reaccionaron amenazándolos de muerte, según la información facilitada sobre la investigación. Los cuatro implicados consiguieron abandonar inicialmente la zona a bordo del turismo.

Un coche robado y una huida por la A-5

La Guardia Civil puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda y localización para interceptar a los responsables. En él participaron efectivos de distintas unidades de la Comandancia de Toledo, con una intervención especialmente destacada del Servicio Aéreo, cuyo helicóptero permitió seguir los movimientos del vehículo utilizado en la fuga.

Las investigaciones permitieron localizar el turismo cuando circulaba por la autovía A-5. Los agentes comprobaron que se trataba de un vehículo que había sido robado días antes en una localidad de la Comunidad de Madrid. A partir de ese momento comenzó un seguimiento que continuó cuando el automóvil abandonó la autovía y se adentró en un camino rural.

Fue entonces cuando los cuatro ocupantes decidieron abandonar el coche y prenderle fuego, aparentemente con la intención de eliminar posibles vestigios relacionados con el atraco. Después continuaron la huida a pie campo a través, tratando de alejarse del vehículo incendiado y de los agentes que participaban en el dispositivo.

Pese a sus intentos de escapar, la coordinación de las distintas unidades de la Guardia Civil permitió finalmente interceptarlos y detenerlos. Los cuatro arrestados contaban con antecedentes policiales. La actuación del Servicio Aéreo resultó especialmente importante durante esta fase de la operación, al facilitar el seguimiento del turismo desde su localización en la autovía hasta el abandono del vehículo.

Otras dos detenciones en El Casar de Escalona

La investigación no terminó con el arresto de los cuatro ocupantes del vehículo. Los agentes continuaron realizando gestiones para identificar al resto de las personas que podrían haber participado en el robo y recuperar las joyas sustraídas.

Posteriormente, las actuaciones del Grupo CERES permitieron localizar y detener en El Casar de Escalona (Toledo) a otras dos personas, un hombre y una mujer. Ambos fueron sorprendidos cuando transportaban parte del botín en una mochila. Las joyas que llevaban consigo tenían un valor aproximado de 60.000 euros, una cantidad que representa una parte importante de los efectos robados en el establecimiento de Torrijos.

Con estas dos últimas detenciones, la operación se saldó con seis arrestados: tres hombres, dos mujeres y un menor de edad. Cuatro de ellos han ingresado en prisión por su presunta participación en los hechos.

Dos detenidos, relacionados con otro robo en Madrid

La investigación también ha permitido relacionar a dos de los arrestados con otro delito cometido en la Comunidad de Madrid. En concreto, se les atribuye su presunta participación en un robo en un bingo de la capital, en el marco de una organización criminal que ha sido desmantelada como consecuencia de otra investigación paralela.

En el operativo han intervenido diferentes unidades de la Comandancia de Toledo, entre ellas la Unidad Orgánica de Policía Judicial, el Grupo CERES, los Equipos Territoriales de Policía Judicial de Torrijos y Talavera de la Reina, los Equipos ROCA de ambas localidades, patrullas de Seguridad Ciudadana y el Servicio Aéreo.

Las diligencias instruidas y los detenidos fueron puestos a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Torrijos, Sección Civil y de Instrucción, plaza número 3. La operación ha permitido esclarecer el asalto a la joyería, detener a los seis presuntos implicados y recuperar parte de las piezas sustraídas, cuyo valor total se había situado entre los 300.000 y los 400.000 euros.