Absuelto por legítima defensa el hombre que mató a tiros a dos asaltantes que irrumpieron en su casa en Cartagena

Un hombre que mató a tiros a dos integrantes de un clan dedicado al narcotráfico que había irrumpido en su vivienda en Cartagena ha sido absuelto de los dos delitos de homicidio al considerar la Justicia que actuó en legítima defensa. La Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, ha apreciado la eximente completa después de que el acusado recibiera un disparo en el abdomen durante el asalto y escuchara cómo uno de los atacantes gritaba "rematarlo".

La información ya fue adelantada por Es Noticia, el informativo de Juan Pablo Polvorinos en esRadio, donde se informó de la absolución del hombre por los dos homicidios. La sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, dictada el pasado viernes, recoge un acuerdo de conformidad entre las partes, por lo que no llegó a constituirse el jurado popular.

Los hechos se remontan a la noche del 6 de noviembre de 2021. Semanas antes, uno de los integrantes del clan, que se encontraba en prisión, había contactado con el hombre para exigirle 500 euros semanales si quería continuar vendiendo droga. Ante su negativa, le amenazó con enviar a otras personas para agredirle y cerrar el punto de venta.

La amenaza terminó cumpliéndose. Sobre las 21:15 horas de aquel día, varios miembros del grupo, algunos encapuchados y armados, entraron sin permiso en la vivienda de Cartagena. Allí retuvieron a una persona que se encontraba en el domicilio y comenzaron a golpear al hombre al que pretendían extorsionar.

Le exigían 3.000 euros cada semana

Una vez sometido, uno de los asaltantes le exigió que pagara 3.000 euros todos los lunes por poder seguir vendiendo droga o, como alternativa, que comprara las sustancias directamente al clan.

El hombre volvió a negarse. Fue entonces cuando uno de los integrantes del grupo le disparó desde una distancia aproximada de dos metros y le alcanzó en el abdomen. Mientras se encontraba herido, al menos dos de los asaltantes se abalanzaron sobre él y otro de los miembros del grupo comenzó a gritar: "rematarlo, rematarlo".

Fue en ese momento cuando el propietario de la vivienda cogió una pistola que tenía guardada debajo de un cojín del sofá y efectuó varios disparos. Según recoge la sentencia, lo hizo "con la única intención de proteger su vida e integridad física".

Dos de los asaltantes resultaron alcanzados. Uno murió esa misma noche como consecuencia de las heridas y el segundo falleció tres días después, el 9 de noviembre. El resto del grupo huyó de la vivienda y algunos continuaron disparando mientras abandonaban el inmueble.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia considera que en la actuación del acusado concurre la eximente completa de legítima defensa prevista en el artículo 20.4 del Código Penal, por lo que ha quedado absuelto de los dos delitos de homicidio.

La absolución se limita a las dos muertes. El hombre también estaba siendo juzgado por su actividad relacionada con el narcotráfico y por la tenencia del arma que utilizó durante el asalto.

El tribunal le ha impuesto dos años de prisión y una multa de 14.299,77 euros por un delito contra la salud pública, con la agravante de reincidencia y las atenuantes de dilaciones indebidas, colaboración y confesión. Además, ha sido condenado a un año de prisión por tenencia ilícita de armas, ya que carecía de licencia para la pistola. Durante el registro de la vivienda, los agentes encontraron cerca de 300 gramos de cocaína, hachís y distintos útiles destinados a la venta de droga.

Siete condenados por el asalto

La resolución también condena a los otros siete procesados por su participación en el asalto. El hombre que disparó contra el propietario ha sido condenado a seis meses de prisión por tentativa de extorsión, otros seis meses por allanamiento de morada, un año y siete meses por lesiones con instrumento peligroso y un año por tenencia ilícita de armas.

Otro de los participantes, que también llevaba un arma de fuego, ha recibido seis meses por tentativa de extorsión, seis meses por allanamiento de morada y un año y un mes por tenencia ilícita de armas.

Otros cuatro miembros del grupo han sido condenados, cada uno, a seis meses de prisión por tentativa de extorsión y otros seis meses por allanamiento de morada. El acusado que había realizado las amenazas desde prisión ha recibido otros seis meses por tentativa de extorsión.