Condenados Luis Lorenzo y su pareja a 5 y 9 años de cárcel por trato degradante a su tía

La Audiencia de Madrid ha condenado al actor Luis Lorenzo y a su pareja, Arancha Suárez, a cinco años y tres meses y nueve años de cárcel, respectivamente, por delitos de trato degradante, estafa y detención ilegal cometidos contra la tía de ella, Isabel Suárez, de 85 años, que falleció en su casa en 2021.

Así lo acuerda la Audiencia Provincial en una sentencia en la que considera probado que ambos aislaron a la anciana, la sometieron a un trato degradante y anularon su libertad de movimientos.

Origen

El proceso judicial contra el actor y su entonces pareja tiene su origen en el fallecimiento de María Isabel Suárez Arias, de 85 años, ocurrido en junio de 2021 en el domicilio de la pareja en Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Aunque la investigación comenzó bajo la sospecha de un homicidio por envenenamiento, esta vía se descartó y el juicio se centró en otros delitos.

Luis Lorenzo convivió durante tres meses con la anciana, periodo en el que los familiares asturianos de María Isabel denunciaron que permanecía incomunicada. Según los testimonios recabados en la investigación, su salud física y cognitiva sufrió un deterioro muy rápido.

En ese mismo periodo de convivencia, se realizaron importantes retiradas y gastos de dinero desde las cuentas bancarias de la fallecida, por valor de unos 30.000 euros. Además, se modificó su testamento para beneficiar directamente a su sobrina.

Según las pesquisas, para hacerse con su patrimonio, Luis Lorenzo y Arancha Suárez llevaron a la tía de ella a una situación de "aislamiento y vulnerabilidad" con la excusa de hacerse cargo de sus cuidados, empleando medios de "coacción" y consiguiendo la progresiva merma de sus capacidades cognitivas y volitivas mediante "la ingesta descontrolada de un cóctel de fármacos prescritos por diferentes facultativos".

Negó el maltrato

Durante el juicio, Luis Lorenzo negó el maltrato, así como haber tenido responsabilidad en la gestión económica o sanitaria de Isabel. El intérprete rechazó las acusaciones formuladas por la Fiscalía. Aseguró que él se limitaba a convivir con ella en el domicilio familiar.

Durante su declaración, además, el actor reiteró que nunca tuvo acceso a las cuentas bancarias de la anciana ni participó en la administración de su dinero. Según explicó, las transferencias y gestiones económicas eran realizadas exclusivamente por su entonces pareja.