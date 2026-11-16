Detenidos dos hombres en Tarragona por robar un reloj de 35.000 euros en Madrid

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Tarragona a dos hombres de 24 y 29 años por su presunta relación con el robo de un reloj de lujo valorado en más de 35.000 euros en una joyería de Madrid. Los arrestados también están investigados por un intento de sustracción en otro establecimiento, después de que sus movimientos levantaran las sospechas de los responsables del comercio.

Los hechos comenzaron cuando los responsables de una joyería de Tarragona alertaron a la policía de la presencia de dos hombres interesados en varias piezas de gran valor. Entre ellas figuraba un anillo tasado en 165.000 euros.

Los sospechosos habían iniciado las gestiones habituales para formalizar una compra de ese importe, pero no aportaron la documentación requerida. Ante esta circunstancia, los responsables del establecimiento activaron sus protocolos de seguridad y realizaron las comprobaciones pertinentes.

Estas gestiones permitieron detectar que los dos individuos podían estar relacionados con un hurto cometido el pasado 7 de noviembre en otra joyería de Madrid, perteneciente al mismo grupo empresarial.

Llevaban un reloj de más de 35.000 euros

Los agentes identificaron y registraron a los dos hombres. Durante la intervención localizaron un reloj de lujo valorado en más de 35.000 euros, además de 3.485 euros en efectivo y varias joyas de elevado valor económico cuya procedencia está siendo investigada.

Las pesquisas posteriores permitieron relacionar a los detenidos con el robo cometido en Madrid, de donde habrían sustraído el reloj recuperado por los agentes. Según los Mossos, los investigados habrían utilizado un procedimiento basado en simular interés por joyas de elevado precio para aprovechar cualquier oportunidad y llevárselas sin pagar.

Los dos hombres fueron detenidos el martes 10 de noviembre. Dos días después, el jueves 12, pasaron a disposición de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona en funciones de guardia. La investigación también trata de esclarecer la procedencia del resto de las joyas que llevaban consigo cuando fueron identificados en el establecimiento tarraconense.

Otros robos

Un relojero madrileño se enfrenta a cinco años de prisión acusado de apropiarse de relojes de alta gama —como Rolex, Cartier, Omega y Hublot— valorados en 70.650 euros, piezas que sus clientes le entregaban para reparar en un establecimiento del centro comercial ABC Serrano y que presuntamente vendía o empeñaba en locales de compraventa de la capital.

El juicio previsto en la Audiencia Provincial de Madrid se suspendió en el último momento por la incomparecencia de testigos clave, generando momentos de tensión en los pasillos cuando uno de los afectados increpó al procesado.

La Fiscalía detalla que los hechos ocurrieron entre enero y diciembre de 2023, periodo en el que el acusado aprovechó su cargo en el negocio —ya extinguido— para quedarse con numerosas piezas o devolverlas incompletas sin mecanismos ni correas. Aunque la Policía logró recuperar algunos relojes en establecimientos de segunda mano para sus dueños, el Ministerio Público solicita para el relojero cinco años de cárcel por apropiación indebida, multa e indemnizaciones económicas para los perjudicados que no recuperaron sus bienes.

El pasado 23 de mayo, dos hombres asaltaron violentamente a plena luz del día en el paseo de la Castellana a un transeúnte para robarle un reloj de alta gama valorado en 30.000 euros.

La víctima fue abordada por la espalda, uno de los agresores le retorció el brazo para arrancarle la pieza —provocándole lesiones en un hombro— y huyó rápidamente en una bicicleta que tenía preparada. Las investigaciones posteriores revelaron que los sospechosos llevaban tiempo siguiendo al propietario, llegando incluso a vigilarlo dentro de una iglesia cercana antes del atraco.

La Policía Nacional logró identificar a los presuntos autores y los detuvo el pasado 9 de junio. Durante el arresto, los agentes recuperaron el reloj sustraído entre sus pertenencias y a uno de los arrestados se le añadió un delito de falsedad documental por intentar identificarse con papeles falsos. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado prisión provisional para uno de ellos.