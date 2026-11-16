La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a nueve años y siete meses de prisión a un individuo por retener y agredir a su expareja en la vivienda de esta, ubicada en el término municipal de Xove, en hechos ocurridos en octubre de 2021. La resolución judicial considera al procesado culpable de tres delitos penales: allanamiento de morada, detención ilegal y lesiones agravadas, después de constatar que la víctima se vio obligada a precipitarse al vacío desde una segunda planta para poder salvar su vida.

Los magistrados han determinado que las severas secuelas físicas que sufrió la mujer al precipitarse al patio interior del inmueble constituyen responsabilidad directa del agresor, dado que fue la situación de hostigamiento y peligro extremo provocada por él la que la empujó a arrojarse al vacío. No obstante, el tribunal ha decidido descartar el delito de tentativa de homicidio, al no hallar acreditado que el acusado albergase la intención explícita de acabar con la vida de su expareja. Además de la pena privativa de libertad, se le impone la obligación de indemnizar a la víctima con 21.500 euros por los perjuicios físicos y el daño moral derivado del ataque.

El suceso tuvo lugar el 22 de octubre de 2021, apenas dos semanas después de que la perjudicada hubiera roto el noviazgo y bloqueado al agresor en su teléfono móvil. Según quedó probado en la vista oral, el procesado sorprendió a la mujer cuando ella regresaba a su domicilio e irrumpió en la vivienda sin consentimiento, haciendo caso omiso a las exigencias para que abandonara el lugar. Una vez dentro de la casa, la arrastró por la fuerza hasta el salón, donde la arrojó contra el suelo y trató de asfixiarla tras despojarla de las llaves con las que la víctima intentó defenderse.

"Nadie me hacía caso"

La situación violenta se trasladó posteriormente a la cocina, donde se desencadenó un forcejeo con un arma blanca que la afectada optó por soltar para evitar males mayores, momento en el que el atacante le advirtió de que no tenía nada que perder. Aprovechando un descuido en el que el agresor se desplazó hacia otra estancia, la mujer se refugió en una habitación y se lanzó al patio de luces para eludir el encierro. "Nadie me hacía caso. Nadie me socorría. Nadie vino a echarme una mano", relató la víctima durante el juicio.

A causa del impacto y de los golpes previos, la agredida padeció múltiples fracturas y heridas de gravedad en el rostro y las extremidades, lesiones por las que tuvo que someterse a dos operaciones quirúrgicas y recibir asistencia médica especializada para afrontar un trastorno por estrés postraumático.