Un turista británico destroza un Cristo histórico tras robarlo para grabar una broma

La Fiscalía del Distrito de Vilna (Lituania) prohibió salir del país y confiscó el pasaporte a un ciudadano británico de 37 años, señalado como el presunto responsable de arrancar y destruir una escultura dorada de Jesús crucificado en el histórico Santuario de la Divina Misericordia, en pleno casco antiguo de la capital lituana.

El incidente ocurrió la noche del pasado miércoles 11 de noviembre, en el patio interior del recinto religioso ubicado en la calle Dominikonų, un espacio que permanece abierto al público para la oración.

De acuerdo con la grabación de 31 segundos de las cámaras de vigilancia, difundida posteriormente por los responsables del templo en redes sociales para dar con los autores, dos hombres que hablaban en inglés ingresaron al lugar.

Uno de los sujetos arrancó por la fuerza la imagen dorada de Cristo adosada a una cruz de madera y salió con ella hacia la calle adoquinada. Mientras su acompañante lo grababa con un teléfono móvil desde un banco, el hombre manipuló la estatua entre risas simulando que hablaba y pronunciando frases con acento británico como "Listen, I know it's been a hard time" ("Escucha, sé que han sido tiempos difíciles") y "Praise the Lord" ("Alabado sea el Señor"). Al intentar dejar la pieza sobre los adoquines, la escultura se hizo añicos contra el pavimento, dejando al sujeto únicamente con los brazos desprendidos de la figura en las manos. Al notar el destrozo, su acompañante exclamó "Oh my God, we need to go!" ("¡Dios mío, tenemos que irnos!") y ambos huyeron del lugar.

Un turista británico destroza un Cristo histórico en Vilna tras robarlo para grabar una broma pic.twitter.com/8JWFQVXDxW — Libertad Digital (@libertaddigital) November 16, 2026

Identificación y postura de la Iglesia

A la mañana siguiente, el personal del templo halló los restos de la figura esparcidos en la vía pública y publicó las imágenes de seguridad solicitando colaboración ciudadana. La denuncia se viralizó rápidamente y permitió que agentes del Tercer Comisariado de Policía de Vilna localizaran e interrogaran al sospechoso, nacido en 1989, el sábado 14 de noviembre.

Por su parte, la congregación del Santuario de la Divina Misericordia, un importante centro de peregrinación vinculado a Santa Faustina Kowalska, hizo un llamamiento a los fieles para no responder con odio y expresó su disposición al perdón: "El Quebrantado no busca venganza, el Quebrantado tiene misericordia de nosotros. Levantémoslo del polvo y restauremos lo que fue destruido".

Aunque inicialmente la investigación se abrió por alteración del orden público, la Fiscalía reclasificó el caso bajo el delito de profanación de un lugar de respeto público, contemplado en el Código Penal de Lituania.

Según informó el portavoz policial Tomas Bražėnas, el ciudadano británico permanece en el país colaborando con los fiscales mientras se define su situación jurídica. De ser hallado culpable, se enfrenta a sanciones que van desde multas económicas, reparación integral del daño patrimonial y trabajos comunitarios, hasta penas de entre uno y tres años de prisión si se acreditan agravantes por vandalismo u odio religioso. Mientras tanto, el santuario evalúa los costos para restaurar o reemplazar la pieza dañada.