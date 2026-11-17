El juez que instruye la causa por las graves lesiones sufridas por un bebé de seis semanas en Barcelona ha rechazado poner en libertad a su padre y archivar la investigación contra la madre. El hombre permanece en prisión provisional desde el 20 de marzo, mientras que la mujer continúa en libertad provisional con cargos y medidas cautelares. Ambos siguen investigados por unos hechos que dejaron al pequeño con lesiones graves y secuelas de por vida.

La resolución desestima las dos peticiones. El padre había solicitado otra vez revocar su prisión preventiva y la madre pidió que se archivara la causa en su contra. El magistrado considera que aún quedan diligencias por practicar, entre ellas pruebas periciales y el análisis de los teléfonos móviles.

Los progenitores, un hombre de 42 años y una mujer de 43 que trabaja como enfermera en el Hospital Vall d'Hebron, ingresaron en prisión provisional el 20 de marzo, acusados de maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual al bebé. En mayo, la Audiencia de Barcelona dejó en libertad provisional a la madre al apreciar que no había indicios suficientes de que participara en las agresiones, pese a que podría haber sido consciente de ellas.

La mujer tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros del niño y salir de España. Su puesta en libertad no supuso el archivo de las actuaciones: continúa investigada mientras se completan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.

El bebé ingresó el 16 de marzo en el Hospital Vall d'Hebron, con poco más de un mes de vida. Permaneció allí casi un mes, la mayor parte en la uci, por lesiones en el fémur, las costillas y la zona anal, entre otras. Según fuentes jurídicas, arrastrará secuelas de por vida. Actualmente está bajo la tutela de la Generalitat de Cataluña y vive con una familia de acogida.

El padre declaró por segunda vez el 1 de octubre, a petición propia, ante la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona. Negó haber maltratado al bebé y afirmó que no era consciente de haberle causado daño. También dijo que no creía que la madre lo hubiera hecho y la exculpó de los malos tratos.

El investigado atribuyó las lesiones a una posible negligencia y las calificó de involuntarias. Aludió a haber apretado al bebé con fuerza, aunque reconoció que en una ocasión lo zarandeó. Después de esa comparecencia, su defensa volvió a pedir la puesta en libertad y la madre solicitó el archivo de la causa.

No era la primera petición de excarcelación. Tras la salida de prisión de la madre en mayo, la defensa del padre alegó que los testigos de su entorno familiar ya habían declarado y que él no podía influir en sus testimonios. El juzgado rechazó esa solicitud en junio.

En una resolución del 22 de junio, el juez apreció que persistía el riesgo de fuga por la gravedad de las penas a las que se enfrenta el investigado, así como la posibilidad de que alterara pruebas que lo incriminan. Ahora ha mantenido esos argumentos y ha denegado por tercera vez su puesta en libertad, tal como había solicitado la Fiscalía.

El fiscal sostuvo que siguen existiendo riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia, por lo que la prisión preventiva continúa siendo, a su juicio, la única medida idónea. El padre seguirá encarcelado y la madre permanecerá investigada mientras se practican las diligencias pendientes. La causa continúa abierta. La investigación deberá aclarar cómo se produjeron las lesiones y qué intervención pudo tener cada progenitor. La decisión judicial mantiene las medidas acordadas y deja pendientes las pruebas que todavía deben incorporarse a la causa y esclarecer los hechos.