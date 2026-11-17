Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido de gravedad en la tarde de este martes tras sufrir un ataque con arma blanca en el interior de la comisaría de Medina del Campo, situada en la calle Valladolid de la localidad vallisoletana. Tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Medina del Campo por las heridas sufridas en un costado y en una pierna, el policía se encuentra fuera de peligro.
Según informaron fuentes policiales y del Ministerio del Interior, un individuo accedió a las dependencias policiales y acuchilló al agente. Durante el forcejeo, el atacante llegó a sustraer el arma reglamentaria del policía y emprendió la huida.
Minutos después, el presunto autor fue interceptado y reducido en las inmediaciones del recinto en una operación en la que también colaboró la Policía Local. Aunque en un primer momento se temió por la vida del funcionario debido a la gravedad de los cortes, los servicios médicos descartaron el desenlace fatal tras su traslado urgente al centro hospitalario.
Perfil del detenido e investigación
Se trata de un joven de nacionalidad española y vecino de la localidad que tenía pendiente una orden de ingreso en prisión por un delito de agresión sexual. Por el momento se desconocen las motivaciones exactas de la agresión y si el agente fue un objetivo premeditado o se cruzó en el camino del atacante al entrar este en la sede policial.
El suceso, confirmado inicialmente por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha generado una rápida respuesta tanto en el ámbito municipal como en el policial. El alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, ha lamentado el ataque, ha trasladado su deseo de una pronta recuperación al agente y ha asegurado que la situación está controlada tras el arresto.
El sindicato Jupol ha mostrado su "máxima preocupación" a través de las redes sociales. Su presidente, Aarón Rivero, ha calificado de "absolutamente intolerable que quienes velan por la seguridad de todos tengan que jugarse la vida incluso en su propio puesto de trabajo".
El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, manifiesta su máxima preocupación e indignación tras la grave agresión sufrida por un agente de la Policía Nacional en la comisaría de Medina del Campo (Valladolid), donde un individuo accedió a las dependencias policiales y apuñaló al funcionario en el costado y en una pierna, dejándolo en estado grave.
Desde JUPOL queremos trasladar al compañero agredido nuestros mejores deseos de una pronta y total recuperación, así como todo nuestro apoyo y solidaridad a sus familiares y a los compañeros de la plantilla que están viviendo estos difíciles momentos.
Sin embargo, esta nueva agresión no puede quedarse únicamente en una muestra de solidaridad. Estamos ante un episodio de extrema gravedad que vuelve a poner de manifiesto la creciente exposición de los policías nacionales a situaciones de violencia, incluso en lugares que deberían contar con todas las garantías de seguridad, como son las propias dependencias policiales.
A continuación se desglosa el comunicado completo remitido por el sindicato JUPOL, tras el suceso acaecido este martes, 17 de noviembre, en la Comisaría de Medina del Campo.
El sindicato exige medidas urgentes para garantizar la seguridad de los policías en sus propias dependencias y vuelve a reclamar el reconocimiento de la profesión de riesgo para la Policía Nacional y la Guardia Civil.
JUPOL considera absolutamente intolerable que un agente pueda ser apuñalado en su propio puesto de trabajo, en unas instalaciones destinadas precisamente a garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos. Este suceso obliga a revisar las circunstancias en las que se produjo la agresión y a evaluar los protocolos de acceso, vigilancia y seguridad de las comisarías, adoptando todas las medidas necesarias para evitar que hechos de esta naturaleza puedan repetirse.
Una escalada de violencia que no se puede normalizar
Desde JUPOL advertimos de que las agresiones contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se suceden con preocupante frecuencia, en un contexto de pérdida del principio de autoridad y de creciente sensación de impunidad frente a quienes atacan a los agentes.
Los policías nacionales no pueden desarrollar su trabajo bajo la incertidumbre permanente de sufrir una agresión que ponga en peligro su integridad física o su propia vida. Tampoco pueden asumir que la violencia contra quienes representan la autoridad del Estado forme parte de la normalidad de su servicio. No podemos permitir que se convierta en habitual que quienes protegen a los ciudadanos terminen necesitando protección frente a quienes les agreden.
Asimismo, JUPOL reclama al Ministerio del Interior la elaboración y puesta en marcha de un protocolo claro, homogéneo y actualizado sobre el uso de la fuerza y del arma de fuego por parte de los agentes de la Policía Nacional. Un protocolo que proporcione seguridad jurídica a los funcionarios policiales, establezca criterios de actuación claros ante situaciones de riesgo y garantice que los agentes puedan utilizar los medios de defensa de los que disponen cuando las circunstancias lo hagan necesario, siempre dentro del marco legal y de los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
Los policías necesitan instrucciones claras y respaldo institucional para poder actuar frente a situaciones de violencia sin quedar expuestos a la indefensión, la inseguridad jurídica o posteriores cuestionamientos por cumplir con su obligación de proteger a los ciudadanos y preservar su propia integridad física.
Somos profesión de riesgo y exigimos que se nos reconozca
Esta nueva agresión vuelve a poner sobre la mesa una reivindicación histórica de JUPOL: el reconocimiento de la Policía Nacional y de la Guardia Civil como profesiones de riesgo. Mientras los policías se enfrentan diariamente a delincuentes, agresiones, amenazas y situaciones que ponen en peligro sus vidas, el Gobierno continúa negándose a reconocer formalmente una realidad que resulta evidente para cualquier ciudadano.
Resulta inadmisible que se siga dando la espalda a los profesionales que asumen los riesgos más elevados para garantizar la seguridad de todos. La profesión de riesgo no es un privilegio ni una concesión política: es el reconocimiento de una realidad laboral y operativa que debe tener consecuencias en materia de protección, condiciones laborales y jubilación anticipada.
Desde JUPOL exigimos al Ministerio del Interior que abandone su pasividad y adopte medidas concretas para reforzar la seguridad de las dependencias policiales, garantizar la protección de los agentes y poner fin a la impunidad de quienes agreden a los policías. La Policía Nacional no puede seguir siendo abandonada por el Gobierno mientras sus agentes se juegan la vida en las calles y hasta en sus propias comisarías.
Falta de efectivos
A esta situación se suma la preocupante falta de efectivos que arrastra la comisaría de Medina del Campo, una carencia de recursos humanos que dificulta la prestación de un servicio policial adecuado y que incrementa la presión sobre los agentes que desempeñan su trabajo en esta plantilla. Desde JUPOL venimos advirtiendo de que no se puede exigir a los policías que garanticen la seguridad de los ciudadanos sin dotarles de los medios humanos y materiales necesarios para desarrollar su labor con garantías. La seguridad ciudadana y la protección de los propios funcionarios policiales requieren plantillas suficientes y adecuadamente dimensionadas y no plantillas sin actualizar desde el pasado 2008.