Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido de gravedad en la tarde de este martes tras sufrir un ataque con arma blanca en el interior de la comisaría de Medina del Campo, situada en la calle Valladolid de la localidad vallisoletana. Tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Medina del Campo por las heridas sufridas en un costado y en una pierna, el policía se encuentra fuera de peligro.

Según informaron fuentes policiales y del Ministerio del Interior, un individuo accedió a las dependencias policiales y acuchilló al agente. Durante el forcejeo, el atacante llegó a sustraer el arma reglamentaria del policía y emprendió la huida.

Minutos después, el presunto autor fue interceptado y reducido en las inmediaciones del recinto en una operación en la que también colaboró la Policía Local. Aunque en un primer momento se temió por la vida del funcionario debido a la gravedad de los cortes, los servicios médicos descartaron el desenlace fatal tras su traslado urgente al centro hospitalario.

Perfil del detenido e investigación

Se trata de un joven de nacionalidad española y vecino de la localidad que tenía pendiente una orden de ingreso en prisión por un delito de agresión sexual. Por el momento se desconocen las motivaciones exactas de la agresión y si el agente fue un objetivo premeditado o se cruzó en el camino del atacante al entrar este en la sede policial.

El suceso, confirmado inicialmente por el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha generado una rápida respuesta tanto en el ámbito municipal como en el policial. El alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, ha lamentado el ataque, ha trasladado su deseo de una pronta recuperación al agente y ha asegurado que la situación está controlada tras el arresto.

El sindicato Jupol ha mostrado su "máxima preocupación" a través de las redes sociales. Su presidente, Aarón Rivero, ha calificado de "absolutamente intolerable que quienes velan por la seguridad de todos tengan que jugarse la vida incluso en su propio puesto de trabajo".

El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, manifiesta su máxima preocupación e indignación tras la grave agresión sufrida por un agente de la Policía Nacional en la comisaría de Medina del Campo (Valladolid), donde un individuo accedió a las dependencias policiales y apuñaló al funcionario en el costado y en una pierna, dejándolo en estado grave.

Desde JUPOL queremos trasladar al compañero agredido nuestros mejores deseos de una pronta y total recuperación, así como todo nuestro apoyo y solidaridad a sus familiares y a los compañeros de la plantilla que están viviendo estos difíciles momentos.

Sin embargo, esta nueva agresión no puede quedarse únicamente en una muestra de solidaridad. Estamos ante un episodio de extrema gravedad que vuelve a poner de manifiesto la creciente exposición de los policías nacionales a situaciones de violencia, incluso en lugares que deberían contar con todas las garantías de seguridad, como son las propias dependencias policiales.

A continuación se desglosa el comunicado completo remitido por el sindicato JUPOL, tras el suceso acaecido este martes, 17 de noviembre, en la Comisaría de Medina del Campo.

El sindicato exige medidas urgentes para garantizar la seguridad de los policías en sus propias dependencias y vuelve a reclamar el reconocimiento de la profesión de riesgo para la Policía Nacional y la Guardia Civil.