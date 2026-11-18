Un juez ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre de 41 años detenido por la Guardia Civil. El individuo está acusado de cometer 17 robos con fuerza en pedanías y localidades cercanas a Valencia cuando disfrutaba de un permiso penitenciario, tras el que no regresó a la cárcel.

Según ha informado este miércoles la Guardia Civil en un comunicado difundido a los medios de comunicación, las investigaciones se iniciaron el 14 de octubre tras la denuncia de un robo con fuerza en el interior de una caseta de campo ubicada en Moncada. A partir de ahí se descubrieron otras acciones similares. Al hombre se le imputan robos en casetas de campo y de aperos de Moncada, Foyos, Vinalesa, Museros, Alboraya, Alfara del Patriarca, Pueblo Nuevo y Carpesa, todas pertenecientes a la Comunidad Valenciana.

En casetas de aperos

Los agentes averiguaron que el autor actuaba por la noche y que se desplazaba en bicicleta por zonas de campo de localidades cercanas a su residencia para localizar casetas de campo y de aperos de las que, además, conocía a sus propietarios.

En esas casetas sustraía todo tipo de objetos que fueran metálicos, sobre todo grifería y herramientas, y luego vendía todo lo robado en centros de gestión de residuos de poblaciones cercanas.

El hombre, de nacionalidad española, fue detenido el 6 de noviembre y se comprobó que tenía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, puesto que no regresó al centro penitenciario tras un permiso de fin de semana, tiempo que aprovechó para cometer la mayoría de los robos.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del equipo ROCA de Sagunto y las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Moncada Plaza número 2, cuyo titular decretó el ingreso en prisión del detenido.