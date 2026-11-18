El agente de la Policía Nacional herido durante una actuación en el municipio vallisoletano de Medina del Campo permanece ingresado en estado estable dentro de la gravedad en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Los facultativos del centro hospitalario continúan supervisando de forma permanente la evolución del paciente, que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia tras recibir 17 puñaladas en acto de servicio.

Los hechos tuvieron lugar el martes al mediodía, cuando un hombre de nacionalidad española de unos 30 años, con antecedentes penales y que tenía pendiente una orden de ingreso en prisión por agresión sexual, ingresó en las dependencias policiales. Según han informado fuentes policiales, el supuesto agresor se dirigió a la oficina de denuncias, esta comisaría carece de un puesto de seguridad, y presuntamente habría apuñalado al policía con "intención de matar".

La víctima habría llegado a hacer uso de su arma reglamentaria, lo que alertó a otros agentes que realizaban tareas de policía judicial y que encararon al atacante, que huyó del edificio con la pistola del agredido. Una patrulla de la Policía Nacional detuvo al agresor minutos después y lo trasladó a la comisaría de Valladolid, en el barrio de Las Delicias de la capital. El supuesto autor de las puñaladas también fue derivado al Hospital Clínico de la ciudad, al percatarse los agentes de que estaba herido, y trasladado posteriormente a los calabozos.

Desde diversos colectivos profesionales se ha transmitido un mensaje de apoyo a la víctima y a su entorno familiar, poniendo el acento en la necesidad de mejorar la dotación de chalecos y elementos de defensa para salvaguardar la integridad de los agentes que trabajan a pie de calle. A pesar de que el pronóstico clínico general continúa siendo reservado, la ausencia de complicaciones inmediatas tras el quirófano mantiene un moderado optimismo en el equipo médico.