Una investigación independiente —realizada por el académico y consultor en epidemiología de medicina forense Michael Freeman, el patólogo forense y profesor de la Universidad de Umeå en Suecia Anders Eriksson y el neurocientífico cognitivo e investigador Itiel Dror— concluye que el magnate y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein no se suicidó, como afirma la resolución de la Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York.

Según argumentaron el pasado lunes durante la presentación de su trabajo en Londres, no hay evidencia alguna de que el millonario —que fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, donde se encontraba a la espera de juicio— se hubiera ahorcado con las sábanas de su cama, como parecía indicar la escena en la que se halló su cadáver.

"Las marcas de ligadura" que presentaba el cuerpo de Jeffrey Epstein "son totalmente compatibles con un estrangulamiento homicida por la espalda", explicaron. "Muy probablemente utilizando una ligadura de tela estrecha anudada", añadieron. Algo en lo que el doctor Freeman insistió en declaraciones al programa Newsnight de la BBC. En su opinión, fue estrangulado mientras estaba bajo custodia.

Mark Epstein reclama una investigación

"Deberían haber abierto una investigación exhaustiva por asesinato, algo que nunca se hizo", ha aseverado el hermano del fallecido, Mark Epstein. "Ahora sabemos que no pudo haberse suicidado", ha destacado durante una entrevista telefónica concedida este martes a CNN. Tras analizar los resultados del estudio, ha afirmado que le resulta "absolutamente" convincente.

"Prácticamente impecable", ha insistido. Mark Epstein reclama que se realice una nueva investigación que aclare la presunta muerte de naturaleza homicida de su hermano en la cárcel. De demostrarse que el depredador sexual no se suicidó, significaría que habría sido asesinado y después se habría fabricado una escena que simulara que se había ahorcado.

Otras muertes sospechosas

Sin duda, una de las muertes más llamativas de las relacionadas con el caso Epstein es la de la estadounidense Virginia Giuffre, conocida por ser una de las principales víctimas y denunciantes de la red de explotación sexual liderada por el magnate norteamericano. Supuestamente se quitó la vida en abril de 2025 en la granja en la que vivía en la ciudad australiana de Perth.

Pero también podemos mencionar la de Jean-Luc Brunel, el exagente de modelos francés y colaborador de Epstein que fue investigado en Francia por presunto tráfico sexual y violación de menores. Curiosamente, también fue hallado muerto en su celda de la prisión de La Santé en París, donde se habría ahorcado. Giuffre dijo en su momento que había sido obligada a mantener relaciones sexuales con él, que tenía antecedentes por prostitución de menores.

El repentino fallecimiento en julio de 2026 del cazatalentos Daniel Said, estrechamente vinculado a Jeffrey Epstein, generó todo tipo de especulaciones. Le encontraron muerto en su domicilio de Colombes, cerca de París, y se abrió una investigación. La Fiscalía de Nanterre concluyó que el deceso se había producido por causas naturales, concretamente como consecuencia de un paro cardíaco.