Un operario de 44 años ha fallecido este miércoles en un accidente laboral ocurrido en una obra en Málaga. El suceso se ha producido en el distrito de Campanillas después de que una grúa de construcción sufriera una rotura o volcase, dejando al trabajador suspendido en el aire a una altura de 20 metros.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 12:30 horas. Varias llamadas han alertado al servicio de Emergencias 112 Andalucía de que un operario había quedado colgado de una grúa tras un fallo en la estructura. Las primeras pesquisas, según ha informado Diario Sur, descartan que se haya producido una colisión entre dos máquinas.

El mismo medio asegura que el siniestro se ha producido mientras la víctima, dedicada al mantenimiento de este tipo de maquinaria, efectuaba tareas de revisión en una obra para la construcción de un bloque de viviendas.

Según recoge Diario Sur, el brazo exterior de la grúa se habría fracturado hasta en tres partes, provocando la sacudida en el aire del operario. Aunque llevaba puesto el equipo de protección individual y tenía el arnés sujeto a los cables del sistema anticaídas, lo que ha impedido que se precipitara al suelo, el impacto le ha provocado varios golpes contra la estructura metálica de la grúa. Durante el balanceo, además, ha perdido el casco y ha recibido varios impactos en la cabeza, añade el diario. El trabajador ha quedado suspendido a unos 20 metros de altura.

El relato de los testigos presenciales recogido por el citado periódico apunta a que, después del primer golpe, el operario ha tratado de sujetarse a los hierros de la estructura mientras apenas conseguía articular algunas palabras. Unos veinte minutos más tarde habría perdido el conocimiento.

La situación ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencia. Hasta el lugar, en la calle José Calderón, se han desplazado tres dotaciones del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, procedentes de los parques de Teatinos y Martiricos, con dos vehículos autoescala y dos furgones de utensilios múltiples para llevar a cabo las labores de rescate.

El rescate ha requerido la intervención de los bomberos, que han tenido que utilizar vehículos de altura para llegar hasta el punto en el que permanecía el trabajador. Según ha explicado el jefe del operativo a Diario Sur, un vehículo articulado y una autoescala han conseguido alcanzar los 20 metros de altura. Cuando los efectivos han podido acceder hasta el operario y efectuar el rescate, este ya no tenía pulso.

También han intervenido efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, además de los servicios sanitarios. El 112 ha dado aviso igualmente a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Otros accidentes laborales mortales en los últimos meses

El accidente de Málaga vuelve a poner el foco en los siniestros laborales que se han cobrado la vida de trabajadores en los últimos meses. En septiembre, un operario de unos 30 años falleció en Madrid después de quedar sepultado por el derrumbe de un muro durante las obras de un chalé. El trabajador participaba en un vaciado para habilitar un espacio destinado a instalar un transformador cuando la estructura cedió y quedó atrapado bajo los escombros.

En octubre, otro trabajador perdió la vida en una empresa de Betanzos, en La Coruña, tras ser atropellado por una carretilla mientras desempeñaba su jornada laboral. El aviso llegó al 112 Galicia alrededor de las 16:15 horas. En un primer momento, el operario había quedado atrapado bajo el vehículo.

A estos sucesos se suma la muerte de un joven operario de 22 años en un accidente ocurrido mientras trabajaba en el Coliseo en la instalación de un nuevo sistema de iluminación. El trabajador falleció tras precipitarse desde una altura de diez metros durante la madrugada. Su muerte llevó al cierre del monumento en señal de luto.