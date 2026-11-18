Una oleada de amenazas de bomba ha obligado a activar los protocolos de emergencia y a desalojar este miércoles, de forma preventiva, al menos una veintena de centros educativos en La Coruña. Todo ha quedado finalmente en un susto, después de que la Policía Nacional confirmase que ninguno de los avisos tenía fundamento.

Las amenazas han llegado directamente a las direcciones de correo electrónico de los colegios y prácticamente al mismo tiempo. Al recibir los mensajes, los responsables de los centros han contactado con la Policía Nacional, que ha puesto en marcha el procedimiento habitual ante este tipo de situaciones: evacuar los edificios y revisar las instalaciones para descartar la presencia de explosivos.

Según recoge La Voz de Galicia, entre los centros coruñeses afectados se han encontrado Zalaeta, Compañía de María, Franciscanos, Ramón de la Sagra, Otero Pedrayo, Rosalía Mera, La Torre, Prácticas, Raquel Camacho, Liceo, Santa María del Mar, Esclavas, Curros Enríquez, Novo Mesoiro, Urbano Lugrís, Labaca, Dominicos, Wenceslao Fernández Flórez, Salgado Torres, San Francisco Javier, Peñarredonda, Montegrande, Jesuitinas y Anxo da Garda. A esta relación se suma el CEIP Vila de Rutis, en Culleredo, que también ha recibido uno de estos avisos.

La intervención policial ha obligado a desplegar un dispositivo con numerosas patrullas, además de unidades especializadas como los Tedax y guías caninos. Los agentes han inspeccionado aulas, dependencias y distintas estancias de los edificios para comprobar que no existía ningún artefacto explosivo. En algunos puntos de la ciudad, como los entornos de Ciudad Jardín y Zalaeta, también se ha cortado el tráfico en las calles próximas a los centros mientras se desarrollaban las comprobaciones.

Alumnos fuera de las aulas

Uno de los centros que ha vivido de cerca esta situación ha sido el colegio Compañía de María, donde estudian alrededor de 1.200 alumnos y trabajan cerca de un centenar de profesores. Según detalla La Voz de Galicia, la evacuación se ha desarrollado en apenas unos minutos y de manera ordenada, aunque las instalaciones han permanecido precintadas hasta las 14:30 horas, cuando los efectivos policiales y los especialistas de los Tedax han comenzado a abandonar el recinto.

La rapidez con la que se ha dado la orden de evacuación ha provocado que muchos estudiantes abandonasen las instalaciones sin sus objetos personales. Algunos han dejado dentro las mochilas, los teléfonos móviles, las llaves o los abrigos. Una alumna del Compañía de María ha explicado a La Voz de Galicia cómo se ha vivido la salida de las aulas: "Nuestra coordinadora estaba supernerviosa, en plan 'desalojad, desalojad, desalojad'".

Otra estudiante ha relatado que la prioridad era salir cuanto antes, sin detenerse a recoger nada: "A mí me dijeron que me olvidase de todo y que saliese ya". La preocupación también se ha trasladado a las familias, que han intentado ponerse en contacto con sus hijos para comprobar que se encontraban bien. Algunos alumnos han podido utilizar los teléfonos de sus compañeros para avisar a sus padres, mientras que los tutores han recurrido a la plataforma del centro para localizar a las familias de quienes no tenían móvil.

La incertidumbre ha terminado a las 13:45 horas, cuando la Policía Nacional ha confirmado que todos los avisos recibidos eran falsas alarmas. A partir de ese momento, los centros han comenzado a recuperar progresivamente la normalidad, aunque no todos han podido hacerlo al mismo tiempo. El Compañía de María ha sido uno de los últimos en finalizar el operativo, recoge el mencionado medio, con sus instalaciones todavía cerradas al acceso de personas ajenas al colegio después de la retirada de los efectivos.

Aunque La Coruña ha concentrado buena parte de las actuaciones, la Jefatura Superior de Policía ha confirmado que tiene constancia de amenazas similares en otros puntos de la comunidad, entre ellos Lugo. Por el momento, no se ha conocido la cifra definitiva de centros afectados en toda Galicia.