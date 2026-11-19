Efectivos de la Policía Nacional han detenido a cinco hombres, entre los que figuran dos menores de edad, por su presunta participación en una agresión sexual perpetrada el pasado mes de octubre en Málaga. Los arrestos se han llevado a cabo esta semana en Álora, de donde también es la víctima. Como medida cautelar inmediata, la autoridad judicial ha decidido imponer una orden de alejamiento que prohíbe a los investigados aproximarse o comunicarse con la denunciante.

Las pesquisas comenzaron inmediatamente después de que la afectada, una mujer joven, acudiera a las dependencias policiales de Torremolinos para denunciarlo. A partir de ese momento, los agentes adscritos a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Provincial de Policía Judicial asumieron las riendas del caso, activando los protocolos específicos para la protección de la denunciante y la recogida de pruebas sobre el terreno.

En una discoteca

Fuentes cercanas al caso aseguran que todo comenzó en los alrededores de una discoteca de Málaga donde la víctima había acudido con su novio para pasar una noche de fiesta. Al parecer, en un momento dado, la joven se quedó sola con claros síntomas de intoxicación etílica.

La investigación determina que los sospechosos la encontraron y se ofrecieron para llevarla a casa. Habría sido durante el trayecto en el que tuvo lugar la agresión sexual. Sin embargo, las pesquisas policiales preliminares tratan de delimitar la actuación individual de cada uno de ellos, dado que existen indicios de que no todos habrían participado de forma directa en el ataque material sobre la víctima.

El procedimiento continuará su curso en sede judicial con el objetivo de determinar con exactitud las responsabilidades penales derivadas de la conducta de cada uno de los arrestados, atendiendo a la gravedad de los hechos imputados y a la legislación aplicable tanto para los adultos como para los dos menores a través de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.