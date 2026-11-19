La Policía Nacional ha detenido en Málaga a cuatro personas por su presunta implicación en una trama dedicada a cometer estafas telemáticas en toda España. Los arrestados están acusados de delitos de estafa, blanqueo de capitales y usurpación de identidad. La investigación apunta a que el grupo habría engañado a decenas de personas mediante páginas web falsas que imitaban las de comercios legítimos.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo, después de que un ciudadano denunciara haber sido víctima de una estafa durante la compra de un equipo de climatización por internet. A partir de esta denuncia, los agentes descubrieron que detrás del fraude había una organización que operaba en distintos puntos de España.

Las técnicas usadas

Los detenidos utilizaban técnicas de phishing y smishing para obtener información personal y bancaria de sus víctimas. También recurrían a herramientas de inteligencia artificial para crear páginas web falsas que imitaban con gran precisión las de establecimientos reales. De esta forma, conseguían que los usuarios facilitaran sus datos creyendo que estaban realizando compras en plataformas legítimas.

Para ocultar el dinero obtenido mediante las estafas, la organización utilizaba una empresa pantalla, cuentas bancarias a nombre de terceras personas, plataformas de apuestas y operaciones con criptomonedas. Estos métodos dificultaban el seguimiento de los fondos.

Durante la operación, los agentes realizaron tres registros en domicilios de Málaga, en los que intervinieron dispositivos móviles, equipos informáticos, artículos de lujo y de colección, además de una cantidad de dinero en efectivo. El valor de los bienes incautados supera los 150.000 euros. La investigación continúa abierta y la Policía está analizando el material informático intervenido.

Phishing y smishing

El phishing y el smishing son dos de las técnicas más habituales utilizadas por los ciberdelincuentes para obtener información personal y bancaria de sus víctimas. En el phishing, los estafadores suplantan la identidad de empresas, entidades bancarias o instituciones a través de correos electrónicos y páginas web falsas que imitan a las originales.

El objetivo es que los usuarios faciliten sus datos personales, contraseñas o números de cuenta creyendo que están realizando una operación legítima. Por su parte, el smishing utiliza el mismo procedimiento, pero a través de mensajes SMS o aplicaciones de mensajería, en los que los delincuentes envían enlaces fraudulentos para dirigir a las víctimas a páginas diseñadas para robar su información.