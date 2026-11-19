La muerte de Melissa Medina, una influencer de 22 años, continúa bajo investigación en República Dominicana. La joven falleció durante la madrugada del 17 de noviembre, después de sufrir un problema de salud mientras se encontraba en un apartamento de Santo Domingo acompañada por otras dos personas: una amiga de 21 años y un hombre de 60.

La Policía Nacional dominicana trata de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y espera los resultados de la autopsia que debe realizar el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Según las primeras informaciones oficiales, Medina fue trasladada a un centro sanitario, pero llegó sin signos vitales.

El portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó este miércoles que los investigadores están recabando los testimonios de las dos personas que acompañaban a la joven. Por el momento, las autoridades mantienen sus identidades bajo reserva para no interferir en las diligencias. Según ha explicado Pesqueira, la joven se encontraba en un apartamento situado en una torre residencial de un sector exclusivo de la capital dominicana cuando comenzó a encontrarse mal.

En el inmueble estaban también una amiga de 21 años, de nacionalidad venezolana, y un hombre de 60 años. Ambos están bajo la investigación. El portavoz policial ha confirmado que los investigadores trabajan bajo la coordinación del Ministerio Público y que todavía deben comprobar las versiones ofrecidas por los acompañantes. "Estas personas están siendo entrevistadas por personal de investigaciones bajo estricta coordinación del ministerio público", ha explicado Pesqueira.

Las autoridades no han facilitado los nombres de ninguno de los dos acompañantes. Tampoco han establecido públicamente qué relación mantenían con la fallecida. Uno de los elementos fundamentales para esclarecer el caso será el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Pesqueira ha explicado que "hasta el momento tenemos que esta joven, de apenas 22 años, falleció la madrugada de ayer en circunstancias que aún están siendo investigadas".