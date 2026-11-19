La investigación sobre la muerte de Isak Andic, que cayó por un precipicio de un sendero de montaña el 14 de diciembre de 2024, ha puesto al descubierto secretos de la vida familiar y de la actividad económica de la familia Andic, a cuyo patriarca le calculaba Forbes una fortuna de 4.500 millones de euros, la mayor de Cataluña.

Isak Andic quería apartar a su hijo de la gestión de los negocios familiares, principalmente de la empresa Mango, y a tal efecto diseñó un plan para el que contó con la complicidad de la terapeuta familiar, la poliédrica María Julia Lüderwaldt, un personaje central en lo que se filtra y de lo que se informa en el caso Andic.

La idea del padre era sugestionar a su hijo para que se tomara un año sabático. Si al regreso de ese periodo decía volver a la empresa, se le informaría de que la familia no debía implicarse en la gestión de la sociedad. Los mensajes entre Isak Andic y la terapeuta que constan en el sumario detallan las fases del plan y sus avances.

A tenor del contenido de dicho sumario, la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona ha emitido un auto en el que ratifica las medidas cautelares impuestas por la juez de Martorell a Jonathan Andic, la prisión eludible con una fianza de un millón de euros, la retirada del pasaporte y la personación semanal en el juzgado. La resolución avala la investigación llevada a cabo por los Mossos, la juez y la fiscal, que aprecian indicios contra el primogénito Andic, si bien con el voto discrepante del presidente de la sección.

Los magistrados concluyen que "el padre había decidido apartar a su hijo de Mango y pretendía que la separación terminara siendo definitiva", aunque descartan esa circunstancia como posible móvil de un crimen porque Jonathan no estaba al corriente de los planes de su padre ni de la participación de la terapeuta ecuato-alemana en ellos.

Los mensajes de WhatsApp

La resolución recoge algunos de los mensajes de WhatsApp entre Isak Andic y la terapeuta familiar en los que se constata el encargo a la terapeuta para que convenza al hijo de que se tome un año sabático así como el éxito de la gestión. Eso sucedía en septiembre de 2024, tan sólo tres meses antes de la muerte del creador de Mango.

A primeros de noviembre, María Julia Lüderwaldt informaba al empresario de sus avances. El auto señala que la terapeuta "trabajó para que el investigado asumiera el año sabático como una decisión propia, vinculándolo a la conveniencia de descansar, ordenar su vida, vivir conforme a sus medios y desarrollar un proyecto ajeno a Mango". A mediados de noviembre, Lüderwaldt reportó a Isak que estaba preparado para el año sabático y que se lo comunicaría en breve.

La terapeuta comunicó a Isak Andic tres días antes de su muerte que su hijo estaba "emocionado" con el año sabático que le iba a anunciar en un paseo por un sendero de nula dificultad en la montaña de Montserrat.

Entre tanto, Lüderwaldt y una colaboradora visitaban el camino donde se iba a producir la fatal caída, al igual que Jonathan, que lo visitó dos veces días antes de la muerte de su padre.

El dinero, principal motivo de discusión

De los mensajes se infiere que el dinero era el principal motivo de discusión entre padre e hijo, que parecían resolver sus diferencias en el terreno personal al tiempo que las recrudecían en el plano económico, según se infiere de los mensajes cruzados entre Isak, su hijo y la terapeuta, quien al tiempo que colaboraba con el padre avalaba las pretensiones del hijo de recibir parte de la herencia, unos cuarenta millones, para invertirla en proyectos como una sastrería.

Las desavenencias económicas entre padre e hijo se remontaban a mediados de la pasada década, cuando Isak decidió tomar un año sabático que tuvo que interrumpir precipitadamente para retomar las riendas de la empresa. Ese episodio marcaría la relación entre ambos, según se infiere del contenido de los mensajes.

Sin embargo, el plan de su padre para apartarlo no se considera un móvil dado que Jonathan lo ignoraba, aunque sí era consciente de haber perdido atribuciones y peso en la toma de decisiones en la empresa. Lo que opera en contra de su versión, según la Audiencia, son las contradicciones en las que ha incurrido, la omisión de detalles como el de que iba a tomarse un año sabático, así como el hecho de que su padre cayera por el único punto mortal del camino, que él lo hubiera visitado en dos ocasiones los días previos a la muerte o que tardara ocho minutos en avisar al 112 de la caída de su padre.