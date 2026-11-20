Uno de los menores condenados por el asesinato de la educadora social Belén Cortés intentó estrangular anoche a un vigilante de seguridad en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi de Badajoz, donde cumple condena. El ataque se produjo entre las 21:00 y las 21:30 horas de este jueves en el módulo A, en presencia de otros internos y varios auxiliares técnicos educativos.

El joven, que está a punto de cumplir 16 años, abordó por sorpresa al vigilante, lo tiró al suelo y le apretó el cuello con fuerza por detrás empleando la técnica de asfixia conocida como 'mataleón', según los datos confirmados por la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura. La rápida intervención de otros vigilantes que acudieron desde módulos cercanos permitió liberar al empleado y reducir al agresor antes de que consumara la asfixia. Aunque el trabajador agredido no precisó traslado hospitalario y su estado general es bueno, ha tenido que darse de baja laboral.

Aislamiento máximo y traslado a la Fiscalía

Tras el altercado, la dirección del centro ha decretado el aislamiento del agresor en el área de contención durante siete días, la sanción disciplinaria más severa que contempla la normativa interna, y ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Asimismo, otros tres internos que intervinieron durante el incidente han sido sancionados con la separación del resto de compañeros durante 48 horas.

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero del ramo, Óscar Fernández Calle, confirmó el ataque y señaló que la Administración autonómica prevé incrementar la partida presupuestaria destinada a la seguridad de estas instalaciones. "Desgraciadamente ha habido una agresión a una persona de seguridad del Marcelo Nessi por parte de un interno y es algo que afortunadamente cada vez pasa menos. Hemos reducido en los últimos meses considerablemente el número de agresiones, pero esto puede pasar en cualquier momento", declaró, reiterando el compromiso de reforzar la vigilancia para proteger tanto a los trabajadores como a los propios internos.

Antecedentes del crimen y otros incidentes en el centro

El autor de esta agresión cumple una pena de seis años de internamiento en régimen cerrado, el máximo legal aplicable por su edad en el momento del crimen, cuando tenía 14 años, por el asesinato con extrema violencia de Belén Cortés —35 años—, ocurrido el 9 de marzo de 2025 en un piso tutelado de Badajoz en el que la educadora trabajaba sola en el turno de noche y donde fue golpeada y estrangulada con un cinturón.

Por aquellos hechos fueron condenados en diciembre de 2025 los dos varones implicados —de 14 y 15 años entonces— a seis años de internamiento y una joven de 17 años a cinco años como cooperadora necesaria, además de fijarse una indemnización de 620.000 euros para los padres y la pareja de la víctima y 21.000 euros por los daños en su vehículo, con el que huyeron hacia Mérida.