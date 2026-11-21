La investigación por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, ha entrado en una nueva fase con la declaración de más de una treintena de testigos y la publicación de un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que ratifica la prisión provisional bajo fianza para su hijo, Jonathan Andic, único investigado en la causa. La defensa había recurrido la decisión de la juez instructora, pero la Audiencia ha confirmado la medida. Jonathan, sin embargo, podrá continuar en libertad después de abonar el millón de euros fijado como fianza.

La resolución, que desestima el recurso presentado por su abogado, Cristóbal Martell, incluye un voto discrepante del presidente de la sala sobre la confirmación de la prisión provisional. El investigado mantiene las medidas cautelares impuestas tras su detención: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

El auto también incorpora nuevos detalles sobre la relación entre el empresario y su hijo. Según recoge la resolución, fue el propio Isak Andic quien quería apartar a Jonathan de Mango y pidió ayuda a la terapeuta familiar, Julia Luderwalt, para convencerle de que se tomara un año sabático como primer paso para alejarlo de la compañía.

La terapeuta consiguió que Jonathan aceptara la propuesta como si se tratara de una decisión propia, sin conocer las verdaderas intenciones de su padre. A principios de noviembre de 2024, poco antes de la muerte de Isak, Luderwalt comunicó al empresario que su hijo había accedido a tomarse ese año sabático y que quería contárselo durante un paseo a solas por la montaña de Montserrat, donde posteriormente se produjo la caída mortal.

La Audiencia descarta que el móvil del supuesto homicidio estuviera relacionado con la intención de Isak Andic de crear una fundación benéfica a la que destinaría la mitad de su fortuna, que rondaba los 5.000 millones de euros. Sus tres hijos conocían y aceptaban ese proyecto. Sin embargo, la resolución sí apunta a un trasfondo económico relacionado con la voluntad del fundador de Mango de apartar a Jonathan de la empresa.

"¿Hay pruebas que demuestren que Jonathan Andic empujó a su padre?"

Durante su intervención en el programa de esRadio En casa de Herrero, el periodista de investigación Alfonso Egea ha pedido no perder de vista el objeto de la causa y diferenciar entre los posibles motivos que pudiera tener Jonathan para querer mantener su posición en Mango y las pruebas que permitan acreditar que intervino en la muerte de su padre.

Egea ha llamado la atención sobre el voto discrepante del presidente de la sala, que considera que los indicios aportados no son suficientes. Se trata, según ha explicado, de la primera vez desde el inicio de la investigación que un magistrado de la Audiencia plantea esta objeción en un voto particular.

"Yo creo que tenemos que ceñirnos al contenido del auto de la Audiencia Provincial porque, al final, yo sé que a todos nos parece muy atractivo el hilo narrativo de el dueño de un emporio de 8.000 millones de euros cae por un barranco y el que se queda arriba es uno de sus herederos. Pero tenemos que aterrizar el asunto a la investigación de un delito de homicidio", ha señalado.

El periodista ha insistido en que el debate no puede quedarse en las desavenencias familiares o en la intención de Isak Andic de apartar a su hijo de la compañía. La cuestión fundamental, ha subrayado, es si existen pruebas que demuestren que Jonathan empujó a su padre.

"Nos estamos centrando más en si tenía Jonathan Andic algún motivo para empujar a su padre. Nos estamos olvidando de que esa no es la pregunta en una causa penal. Nosotros no tenemos que responder a si Jonathan Andic tenía motivos para empujar a su padre. Nosotros nos tenemos que enfrentar a la pregunta más terrible. ¿Hay pruebas que demuestren que Jonathan Andic empujó a su padre?", ha planteado.

En este sentido, Egea ha recordado que Isak Andic había entregado a su hijo cuatro millones de euros mediante dos donaciones de dos millones cada una, la misma cantidad que había dado a sus otras hijas. Por eso, ha advertido de que apartarlo de Mango no significaba dejarlo sin recursos económicos.

"A Jonathan Andic su padre le dio cuatro millones de euros en dos donaciones diferentes de dos millones de euros. Es lo mismo que hacía con sus otras hijas. El reparto económico a los hijos de Isak Andic no le iba a faltar nunca nada, pero no le iba a faltar nunca nada en términos millonarios", ha explicado.

La muerte por precipitación

Otro de los aspectos destacados durante la conversación ha sido la dificultad de esclarecer qué ocurrió en la montaña de Montserrat. Los Mossos de Montaña han declarado ante la juez que, después de realizar numerosos simulacros, no pueden afirmar con absoluta certeza si la caída fue accidental o si se trató de un homicidio.

Para Egea, esta es una de las claves de la investigación. El periodista ha explicado que las muertes por precipitación son especialmente complicadas de investigar porque los especialistas deben analizar las trayectorias y las circunstancias de la caída para determinar si hubo una intervención de otra persona.

"Con respecto a las pruebas objetivas del homicidio, lo que este juez dice es que los Mossos han podido llegar hasta donde pueden llegar científicamente, pero que es prácticamente imposible demostrar cuándo se produjo el resbalón, si el resbalón se produjo por una acción de otra persona, en este caso Jonathan, si la fragilidad física de Isak Andic intervino... Bueno, una serie de preguntas que son las verdaderamente difíciles de contestar", ha apuntado.

"El homicidio más difícil de investigar"

El periodista ha incidido en que demostrar que una persona empujó a otra al vacío resulta especialmente complicado por la escasez de rastros que puede dejar una acción de este tipo.

"La muerte por precipitación es el homicidio más difícil de investigar. Es muy difícil de investigar. Entran en juego un montón de fórmulas matemáticas, parábolas, trayectorias de caída... Porque al final tienes que demostrar si yo te he empujado y no hay nada que deje menos rastro que mi mano en tu espalda empujándote al vacío, en el hipotético caso", ha explicado.

Egea también ha recordado que el procedimiento penal no consiste en determinar si alguien es inocente o culpable a partir de las sospechas que pueda despertar su comportamiento, sino en acreditar los hechos. Para ilustrarlo, ha recurrido a una expresión que suele repetir Luis Herrero: "Más allá de toda duda razonable".

"Un procedimiento legal, aunque nos cueste entenderlo, no va de 'soy culpable o inocente', no. La cosa siempre va de 'soy culpable o no culpable'. Muy distinto a 'soy inocente'. ¿Puedo o no puedo demostrar lo que ha ocurrido?", ha señalado.

Por ello, considera que la defensa de Jonathan Andic centrará sus esfuerzos en cuestionar que existan pruebas suficientes para demostrar su participación en la muerte de su padre. Egea ha advertido de que el relato sobre los problemas internos de Mango o sobre la vida del investigado tras quedar en libertad puede desviar la atención de la cuestión esencial.

"Podemos estar hasta la semana que viene con el folletín de qué ocurre dentro de Mango, de los problemas, de por qué el hijo, nada más ser puesto en libertad, se va a pasar un fin de semana en un yate de 50 metros a Formentera. Si yo sé que es precioso y sé que es una vida de revista del corazón de la que nos encanta hablar, pero el meollo no está ahí. Y ahí es donde la defensa de Jonathan Andic va a dar la batalla, porque saben perfectamente que esto va de poder demostrar su culpabilidad en un homicidio", ha concluido.

El testimonio de la secretaria personal de Andic

Egea también se ha referido a las últimas declaraciones practicadas durante la instrucción. Entre ellas, ha destacado la de la secretaria personal de Isak Andic, que llevaba veinte años trabajando junto al empresario y que, según ha explicado, conocía sus secretos desde hacía dos décadas.

La mujer aseguró que durante ese tiempo no había presenciado grandes peleas entre padre e hijo, aunque sí había habido desavenencias. Además, acudió a la montaña para ver a Jonathan después de que su padre sufriera la caída. Su testimonio ha aportado una serie de detalles que, según Egea, han resultado favorables para la defensa del hijo del fundador de Mango.

"Aparte del notario, aparte de los responsables del testamento de Andic, que lo cambiaba prácticamente cada año, porque es lo que tienen los millonarios, como anunciamos la semana pasada, ha sido la secretaria personal del magnate. Esa mujer es la que ha dado las claves de que en 20 años no ha visto peleas importantes. Claro que ha habido desavenencias", ha relatado.

El periodista ha subrayado la importancia de esta declaración para la causa: "Ella fue a ver a Jonathan a la montaña cuando su padre cayó. Ha dado una serie de claves que han funcionado o han operado de manera muy funcional para la defensa de Jonathan". Egea ha recordado que esta mujer era fundamental en la investigación por los secretos que había conocido durante sus veinte años junto a Isak Andic.