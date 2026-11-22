La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a seis meses de prisión a un hombre por humillar e insultar a otro, de origen magrebí, en un establecimiento de apuestas de Sagunto. El acusado se dirigió a la víctima con expresiones racistas y amenazas de muerte, que también extendió a su familia.

Los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2021, alrededor de las 00:30 horas, cuando ambos se encontraban en el local. Según recoge la sentencia, el condenado se dirigió al otro hombre sin que hubiera existido una discusión previa y con la intención de humillarlo públicamente por su origen.

Entre otras expresiones, le dijo: "Moro de mierda, hueles mal" y "Vete de aquí y vuélvete a tu país que aquí no te queremos". También le amenazó con agredirle y aseguró que había estado en prisión por matar a dos personas.

El acusado llegó a advertirle de que podía llamar a familiares para que acudieran con una pistola y le disparasen. También amenazó a la víctima y a su familia: "Como te vea con tu familia de moros te voy a matar, cabrón". La empleada del establecimiento le pidió que abandonara el local. El hombre accedió, aunque permaneció fumando en la puerta hasta la llegada de la Policía.

La sentencia y las penas impuestas

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia le ha condenado por un delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, y por un delito contra la integridad moral.

Además de los seis meses de prisión, la resolución establece una multa de seis meses, con una cuota diaria de tres euros, y la inhabilitación especial para ejercer profesiones u oficios educativos en el ámbito docente durante tres años y seis meses. Por un delito leve, también deberá abonar otra multa de un mes, con una cuota diaria de tres euros.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado tendrá que indemnizar a la víctima con 500 euros por los daños morales ocasionados. La sentencia recoge que las amenazas provocaron en el denunciante un "hondo temor" por su propia seguridad y la de sus familiares, además de un profundo desasosiego y malestar.

Otro caso de delito de odio

La Sección de Vigo de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebró a principios de noviembre el juicio contra un hombre acusado de un delito contra los derechos fundamentales por proferir insultos racistas a una menor. Los hechos tuvieron lugar el 4 de agosto de 2025 en la línea 11 del autobús urbano de Vigo, cuando el procesado comenzó a increpar en voz alta a la joven —a quien no conocía— por su color de piel delante del resto de los pasajeros, llegando a amenazarla con llamar a la Policía y manteniendo su actitud intimidatoria incluso después de que ambos abandonaran el vehículo.

Aunque inicialmente la Fiscalía solicitaba una pena de un año y medio de prisión, 3.600 euros de multa y una compensación económica, la resolución final establece que el hombre deberá indemnizar a la menor con 2.000 euros por daños morales y abonar una multa de 1.080 euros. Asimismo, estará obligado a participar en un programa formativo sobre igualdad de trato, no discriminación y prevención de comportamientos violentos.