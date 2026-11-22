La condena al actor Luis Lorenzo y a su mujer, Arancha Suárez Palomino, por el trato que dispensaron a la tía Isabel ha puesto fin a una parte de un caso que estuvo rodeado de sospechas desde el principio. La Audiencia de Madrid ha sentenciado a cinco años de prisión al intérprete y a nueve a su pareja por los delitos de detención ilegal y trato degradante, a los que en el caso de ella se suma el de estafa continuada por apropiarse de 15.000 euros de la anciana. Aunque ambos fueron investigados por su posible relación con la muerte de Isabel, los datos de la autopsia no fueron concluyentes y no han sido condenados por este hecho.

Los hechos probados sitúan el inicio de los acontecimientos el 10 de marzo de 2021, cuando Arancha y Luis acudieron al domicilio de Isabel en Grado (Asturias) y la convencieron para que se trasladara con ellos a su residencia de Rivas-Vaciamadrid. La mujer pensaba que se trataba de una estancia temporal, como había sucedido en otras ocasiones, pero nunca regresó a su casa. Su amiga Montse relataba esta semana en Antena 3 cómo había cambiado su estado tras aquel traslado: "La llevaron para Madrid y ella, la mujer, estaba muy bien y es que algo le hicieron que vamos, que la mujer vino muerta para acá".

Antes de trasladarse a Madrid, la tía Isabel era una anciana independiente. Vivía sola, cogía el tren y acudía al mercado de Oviedo para vender los productos que cultivaba en su huerta. Sin embargo, poco después de instalarse en casa de su sobrina comenzó a sufrir un rápido deterioro cognitivo y físico, además de acumular visitas médicas. Apenas tres meses después de llegar a Madrid, falleció en el chalé de Arancha.

Durante ese tiempo, la anciana permaneció aislada de sus familiares. Según los testimonios recogidos durante la investigación, le retiraban el teléfono o lo mantenían apagado para impedir que pudiera comunicarse con ellos. Su amiga Montse aseguró que, desde que se marchó a Madrid, no había conseguido volver a hablar con ella.

La sentencia recoge además las numerosas humillaciones a las que fue sometida. En una ocasión, Luis Lorenzo y Arancha la dejaron durante ocho horas en un establecimiento VIPS, desde la una del mediodía hasta las nueve de la noche, mientras ellos celebraban en el Parque Warner el cumpleaños de uno de sus hijos. También la obligaban a dormir en una cama de los niños, que no reunía las condiciones adecuadas para una mujer de 85 años.

Las cuidadoras contratadas por el matrimonio durante aquellos meses corroboraron parte de estas situaciones. Una de ellas explicó que apenas había comida para Isabel y que tampoco se le permitía darle alimentos por su cuenta. Otra de las prácticas que recoge el relato de los testigos era obligarla a utilizar los baños del garaje de la comunidad porque a Arancha no le gustaba que entrara en los de la vivienda.

Los vecinos también escuchaban habitualmente los gritos y los insultos que recibía la anciana. Mónica, una de las residentes de la urbanización, describió en Antena 3 el comportamiento de Luis Lorenzo como conflictivo y violento, y aseguró que era frecuente escuchar las vejaciones que sufría Isabel.

El dinero detrás del traslado de Isabel

El interés económico constituye otro de los elementos centrales del caso. Durante su estancia en Madrid, Isabel fue hospitalizada en varias ocasiones. El 7 de mayo de 2021, nada más salir del Hospital Ramón y Cajal, su sobrina la acompañó a una notaría para formalizar un nuevo testamento. En él, la anciana legaba a Arancha la vivienda que poseía en Grado y el dinero de sus cuentas bancarias. Sin embargo, la sentencia considera que Isabel no se encontraba en condiciones mentales para realizar aquel cambio.

Arancha Palomino siempre ha defendido que su tía firmó voluntariamente y que conservaba sus facultades mentales. No obstante, dos semanas después, volvió a acompañarla junto a Luis Lorenzo a otra notaría para que firmara un poder que les permitiera disponer de sus cuentas bancarias. El matrimonio intentó ampliar las facultades de ese poder para acceder también a los fondos que Isabel tenía a plazo fijo, pero el notario se negó al apreciar que la mujer carecía de capacidad para prestar su consentimiento.

La sentencia ha declarado nulo el cambio de testamento de 2021 y ha condenado a Arancha a devolver íntegramente el dinero obtenido por aquella disposición, además de renunciar a cualquier beneficio de la herencia de su tía.

Finalmente, Luis Lorenzo ha sido condenado a cinco años de prisión y Arancha Suárez Palomino a nueve, al sumarse en su caso el delito de estafa continuada. La cuidadora que se encontraba con Isabel en el momento de su fallecimiento y que también estaba acusada ha quedado absuelta. La resolución no es firme y puede ser recurrida.

El análisis de Alfonso Egea

El periodista de investigación Alfonso Egea ha analizado en el programa En casa de Herrero, de esRadio, el alcance de la sentencia y las circunstancias que rodearon los últimos meses de vida de Isabel. Para él, la resolución supone una reparación judicial, aunque no se haya podido demostrar que el matrimonio estuviera detrás de su muerte.

"Yo tengo la sensación, desde que he leído la sentencia, y es una sensación, apartando u obviando lo luctuoso del asunto, que rara vez ocurre, pero es de plena satisfacción por la sensación de justicia que otorga esta sentencia", ha explicado.

Egea ha recordado que, cuando recibió en 2021 la primera copia del atestado tras el fallecimiento de Isabel, le sorprendió que la Guardia Civil apuntara a un posible delito de asesinato. Sin embargo, nunca consideró que existieran elementos suficientes para sostener esa calificación. Lo que sí sospechaba era que la intervención del matrimonio había acelerado de manera determinante el deterioro de la anciana.

"Yo siempre sospeché que, sin la intervención o sin la aparición de Luis Lorenzo y de Arancha Palomino en la vida de la tía Isabel, la tía Isabel, pese a su avanzada edad, hoy seguramente seguiría viva", ha señalado.

El periodista ha descrito la vida que llevaba Isabel antes de trasladarse a Madrid, con sus ahorros, su casa de pueblo, su huerto y sus relaciones sociales. Frente a esa tranquilidad, considera que la llegada del matrimonio supuso un cambio radical en sus condiciones de vida.

"La tía Isabel tenía una pequeña fortunita, unos ahorros, en su casita de pueblo, donde tenía un huerto, que ella cultivaba sus legumbres y sus cositas, y tenía una vida de lo más plácida, llena de interacciones sociales con otras señoras de su edad, con su familia, y estos dos, me vais a perdonar la expresión, viajaron hasta su pueblo para traerla a Madrid y fastidiarle la vida", ha afirmado.

A su juicio, la resolución judicial refleja precisamente ese deterioro provocado por el trato que recibió durante sus últimos meses. "Lo que la sentencia transmite es que a la tía Isabel se le dio un trato tan degradante, tan humillante, que no es que ellos la mataran, sino que hicieron mucho de su parte para que se muriera".

Egea cuestiona la responsabilidad del notario

El periodista también ha puesto el foco en otros posibles responsables que, a su entender, deberían haber asumido alguna responsabilidad por lo ocurrido. En concreto, ha señalado la intervención del notario que autorizó el cambio de testamento de Isabel, que posteriormente ha sido declarado nulo por la Audiencia Provincial.

Egea ha destacado que la resolución no solo anula aquella disposición, sino que obliga a Arancha a devolver el dinero y renunciar a los beneficios de la herencia. Sin embargo, considera que queda una pregunta pendiente: "¿Qué pasa con el notario que recibió a la tía Isabel de Arancha Palomino?".

El periodista ha cuestionado que se permitiera formalizar aquel documento cuando, según explica, la anciana no estaba en condiciones de comprender y prestar su consentimiento. "Y vosotras, si habéis estado en un notario, y cualquier oyente que nos esté escuchando sabe que visitar a un notario es leerte una documentación, entender una documentación y solo entonces firmarla", ha recordado.

"Y la señora Isabel, chicas, no estaba para eso. Entonces, a mí siempre, en este tipo de historias, me falta esa responsabilidad. ¿Y ese notario dónde está? ¿Y sigue ejerciendo? ¿Y por qué no le preguntamos qué estaba pensando el día que le llevaron a la tía Isabel?", ha planteado.

Egea sí ha valorado positivamente la absolución de la cuidadora que trabajó en la vivienda y que fue acusada en el procedimiento. Para él, esa decisión supone un reconocimiento a una mujer que fue la primera en alertar de las condiciones en las que se encontraba la anciana y que llegó a advertir a su empresa de la gravedad de la situación.

La frontera entre el trato degradante y el maltrato habitual

Durante la conversación, el periodista también ha explicado por qué considera que la condena por trato degradante se ajusta a lo que ha podido acreditarse en el procedimiento, pese a que algunos de los testimonios describían situaciones que podían hacer pensar en un delito de maltrato habitual.

Egea ha recordado que, para condenar por homicidio, asesinato o maltrato, los tribunales necesitan pruebas suficientes de que los hechos se produjeron tal y como recoge la acusación. En este caso, los testimonios de los vecinos y de las cuidadoras permitieron acreditar las humillaciones, el aislamiento y las restricciones a las que fue sometida Isabel, pero no necesariamente todos los elementos exigidos para otras figuras delictivas.

"La acción u omisión de actos para calificar un delito de homicidio, de asesinato o el maltrato siempre tiene esa frontera, Lorena, y tú lo sabes muy bien, en la que el tribunal tiene que dejar muy probado que eso se ha producido tal y como está manifestado en la acusación", ha explicado.

El periodista ha insistido en que Isabel sufrió un trato degradante por parte de quienes debían cuidarla. Entre otras cosas, le impedían llamar por teléfono a sus familiares y la obligaban a utilizar los baños del garaje. También ha criticado las faltas de respeto que, según los testimonios, recibió incluso por parte de los niños que vivían en la casa.

"No hay síntoma de mayor enfermedad que tratar con ese tipo de crueldad a las personas mayores. La sociedad que no trata bien a las personas mayores es una sociedad enferma y eso lo extrapola a cualquier adulto que permita que un hijo suyo haga eso", ha reflexionado.

En este sentido, ha considerado que no se ha podido acreditar el maltrato habitual porque esa figura requiere otros elementos probatorios, como un castigo físico permanente, que no han quedado suficientemente demostrados en este procedimiento.

Por todo ello, Egea ha insistido en que la sentencia permite poner nombre y consecuencias judiciales a lo que, desde el principio, muchos sospechaban que ocurría en aquella vivienda. "Yo nunca creí que fueran culpables de asesinato. Nunca creí que en su ánimo estuviera el deseo de acabar con la vida de la tía Isabel, que sería el requisito básico para un cargo de homicidio, pero que la trataban como a un animal y como exclusivamente la titular de una cuenta corriente, tienen la condena que se merecen por aquel trato".