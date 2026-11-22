Un hombre se enfrenta a una petición de siete años de prisión por entrar a robar hasta seis veces en la misma lavandería de Callosa de Segura (Alicante). Los asaltos, en los que sustraía el dinero de las máquinas del establecimiento, acabaron provocando el cierre temporal del negocio.

La Fiscalía acusa al hombre de un delito continuado de robo por acceder en seis ocasiones a la lavandería y llevarse la recaudación de las máquinas secadoras, de café y de cambio. La reiteración de los robos tuvo consecuencias para la propietaria, que se vio obligada a cerrar temporalmente el establecimiento.

El juicio comenzará este lunes a las 9:30 horas en la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Otro caso de robos reiterados en la Comunidad Valenciana

Un juez ha decretado el ingreso en prisión provisional de un hombre de 41 años detenido el pasado 6 de noviembre por la Guardia Civil como presunto autor de 17 robos con fuerza cometidos en pedanías y municipios del entorno de Valencia —como Moncada, Foyos, Alboraya, Museros o Carpesa— mientras se encontraba huido tras no regresar de un permiso penitenciario de fin de semana.

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La investigación, desarrollada por el equipo ROCA de Sagunto desde el 14 de octubre, determinó que el sospechoso actuaba de noche y se desplazaba en bicicleta por zonas agrícolas para acceder a casetas de campo y de aperos cuyos propietarios conocía. De su interior sustraía principalmente herramientas, grifería y otros objetos metálicos que posteriormente vendía en centros de gestión de residuos cercanos. Tras su arresto, y al constar sobre él una orden de búsqueda e ingreso en prisión, el Tribunal de Moncada ordenó su inmediato encarcelamiento.