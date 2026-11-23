Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de exhibicionismo tras bajarse los pantalones y mostrar sus genitales a dos mujeres -una de ellas menor de edad- en pleno centro de la ciudad. El detenido ya ha sido puesto en libertad tras pasar a disposición judicial.

Los hechos se remontan al pasado viernes, 20 de noviembre, alrededor de las 14:00 horas. La sala CIMACC 091 recibió una llamada de alerta del director de un centro educativo, quien avisaba de que un individuo, aparentemente en estado ebrio, se encontraba en la calle increpando a las alumnas que salían de clase.

Una dotación policial acudió de inmediato al lugar, pero el sospechoso ya había abandonado la zona. Tras recabar su descripción y realizar una batida sin éxito por los alrededores, los agentes recibieron un nuevo aviso minutos después desde la confluencia de las calles Panaderos y Vega, donde el mismo hombre estaba molestando a gritos a los viandantes.

Reincidencia tras la intervención policial

Al localizarlo, los policías procedieron a su identificación y mediaron con él para tranquilizarlo, logrando convencerlo de que abandonara la zona y regresara a su domicilio.

Sin embargo, en cuanto la patrulla subió al vehículo y el individuo los perdió de vista, volvió a protagonizar otro altercado. El hombre se dirigió hacia dos mujeres que caminaban por la vía pública y, tras gritarles, se bajó los pantalones exhibiendo sus genitales.

Varios testigos presenciaron la escena y volvieron a alertar al 091. Los agentes, que apenas se habían alejado del lugar, dieron la vuelta de inmediato para auxiliar a las víctimas. Tras comprobar que las afectadas eran primas y que una de ellas era menor de edad, procedieron a la inmediata detención del sospechoso y a su traslado a dependencias policiales antes de pasar a disposición del juez.