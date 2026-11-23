Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Segovia han detenido a dos hombres, de 21 y 40 años, como presuntos responsables de haber disparado en ocho ocasiones contra el acceso de un inmueble en la capital segoviana. A ambos arrestados se les imputan los delitos de tenencia ilícita de armas y daños.

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de julio, en torno al día 20, en la calle Bomberos. Según las pesquisas policiales, los dos sospechosos circulaban a bordo de un vehículo cuando efectuaron los ocho disparos con un arma corta de fuego contra el portal del edificio de viviendas, provocando importantes desperfectos materiales en la entrada sin que se registraran heridos.

Tras tener conocimiento del ataque, los investigadores iniciaron una operación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los autores. Las pesquisas permitieron determinar que el móvil del tiroteo estaría vinculado a antiguas rencillas y malas relaciones entre dos familias de la ciudad.

Una vez localizados e identificados los presuntos implicados, la Policía Nacional procedió a su detención. Tras finalizar las diligencias policiales, los dos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.