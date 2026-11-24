La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en la provincia de Jaén dedicada presuntamente al desvío ilícito de armas de fuego al mercado negro y al tráfico de drogas. La operación, denominada Last-Lezea, se ha saldado con la detención de nueve personas. Tres de ellas ya están en prisión por orden judicial. Hay otra persona más investigada.

Según ha explicado la Guardia Civil, los integrantes de esta organización criminal adquirieron legalmente hasta diez armas tácticas utilizando para ello a personas interpuestas. Posteriormente, los titulares de estas armas simulaban haber sido víctimas de robos y presentaban denuncias falsas para justificar su desaparición, facilitando de este modo su posterior venta en el mercado negro.

Se trata de armas de fuego semiautomáticas de calibre 22 y de origen civil, cuya configuración y apariencia exterior reproducen las características estéticas de fusiles de asalto militares, lo que, según la Guardia Civil, "les confiere un elevado poder intimidatorio".

El operativo policial se llevó a cabo el pasado 20 de noviembre. A los implicados se les atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tráfico de armas.

Armas y drogas

Se han llevado a cabo un total de ocho registros domiciliarios en las localidades jiennenses de Jaén y Mengíbar. Durante el despliegue, los efectivos localizaron y desmantelaron una plantación de marihuana en el interior de uno de los inmuebles registrados.

En el conjunto de los registros, se han intervenido 1,5 kilogramos de cocaína, 650 gramos de hachís, 2,5 kilogramos de cogollos de marihuana y aproximadamente 300 plantas de esta misma sustancia. Asimismo, se han incautado básculas de precisión, material para la preparación y distribución de la droga, y diversos elementos destinados al cultivo de la marihuana.

Además de las sustancias estupefacientes, los agentes intervinieron 14.700 euros en efectivo, cuatro vehículos, teléfonos móviles, material informático, munición de distintos calibres y otras armas de fuego y de aire comprimido.