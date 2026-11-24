Un joven operario de 25 años ha perdido la vida y otro trabajador de 22 años permanece ingresado en estado muy grave tras ser atropellados esta madrugada mientras instalaban el alumbrado navideño en el centro de Santander. El responsable del siniestro, un hombre de 43 años que huía a gran velocidad de la Policía Local, fue detenido minutos después y dio positivo en las pruebas de alcoholemia y drogas.

El suceso ocurrió alrededor de las 00:40 horas en la céntrica calle Jesús de Monasterio, justo a la salida del túnel de la calle Burgos. Según han informado fuentes policiales y del Ayuntamiento, la persecución se inició poco antes en la calle Castilla, cuando una patrulla dio el alto a un turismo que circulaba sin las luces encendidas. El conductor hizo caso omiso a las señales, aceleró y emprendió la huida hacia el centro urbano atravesando el túnel de la calle Burgos.

Al salir del paso subterráneo, el vehículo perdió el control e impactó violentamente contra el camión con cesta elevadora en el que trabajaban los dos jóvenes, empleados de la empresa adjudicataria de las luces de Navidad, Chispas. A consecuencia de la colisión, el trabajador de 25 años salió despedido del cajón elevador y falleció en el acto, mientras que su compañero de 22 años quedó atrapado bajo el vehículo pesado antes de ser rescatado y trasladado de urgencia en estado crítico.

Tras el impacto, los agentes de la Policía Local lograron interceptar y arrestar al conductor, un individuo de 43 años considerado un "viejo conocido" por las fuerzas de seguridad y que, según las primeras pesquisas, conducía sin permiso vigente. El detenido permanece bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial entre hoy y mañana acusado de presuntos delitos contra la seguridad vial, homicidio imprudente y lesiones graves.