La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana oculta bajo un parque infantil en Las Gabias (Granada), en lo que es, según el instituto armado, el cultivo ilegal más grande y sofisticado localizado hasta la fecha en esta provincia.

La operación, que se ha saldado con cinco detenidos, comenzó el 17 de noviembre, cuando los agentes realizaron trece registros en inmuebles en la capital y en las localidades de Albolote, Jun, Las Gabias, Maracena.

Durante los registros, los agentes intervinieron 2.479 plantas de marihuana distribuidas en tres plantaciones, dos turismos, dos furgonetas, una caravana, un remolque, una pistola eléctrica incapacitante tipo táser y 22.970 euros en billetes de diverso valor.

Según ha informado este miércoles la Guardia Civil, el hallazgo más relevante tuvo lugar en una finca de grandes dimensiones situada en el término municipal de Las Gabias.

En la parte posterior de la vivienda, descubrieron una sofisticada infraestructura subterránea destinada al cultivo y elaboración de marihuana que permanecía completamente oculta bajo un parque infantil.

La entrada de la instalación se encontraba camuflada bajo una superficie cubierta con césped artificial sobre la que se había instalado un columpio, una casita y una pequeña colchoneta.

El resto de la superficie, bajo la que se ubicaba el zulo, quedaba oculta bajo una cubierta de piedra blanca decorativa, que contribuía a dificultar su detección desde el exterior.

Bajo esta apariencia existía un portón abatible de grandes dimensiones, dotado de un sistema de apertura hidráulico. El portón disponía además de una pequeña trampilla cuadrada por la que se podía acceder para accionar manualmente el mecanismo de apertura.

Tras levantar el césped y acceder por la trampilla, los agentes abrieron el portón y descubrieron una rampa que permitía la entrada de vehículos al zulo subterráneo, de aproximadamente 180 metros cuadrados de superficie y cinco metros de altura.

En su interior se distribuían dos amplias habitaciones destinadas al cultivo de cannabis sativa, donde fueron intervenidas 1.954 plantas. Ambas estaban equipadas con los sistemas de iluminación, ventilación, climatización y demás infraestructuras necesarias para su cultivo intensivo.

Además, los agentes localizaron una torreta eléctrica desde la que, presuntamente, se realizaba una conexión fraudulenta a la red de suministro eléctrico para abastecer a dicha plantación.

La carga detectada equivalía al consumo de aproximadamente un centenar de viviendas.

A raíz de la operación, cinco personas han sido detenidas y tres están siendo investigadas como presuntas autoras de los delitos de cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de arma prohibida y pertenencia a grupo criminal.

Para el presunto cabecilla de la organización criminal se ha decretado prisión provisional.

Además, los agentes han precintado una nave comercial especializada en la venta de material para el cultivo de cannabis, establecimiento comúnmente conocido como "grow shop", presuntamente vinculado a la actividad desarrollada por la organización criminal y cuyo valor se estima en varios millones de euros.

Según la investigación, el principal responsable de la organización era propietario de este establecimiento, desde el que presuntamente obtenía el material necesario para abastecer su propia plantación en un zulo subterráneo localizado en Las Gabias y para suministrar equipamiento y productos especializados a distintos puntos del territorio nacional.

La operación, iniciada hace más de un año, la han desarrollado por agentes del Grupo de Análisis e Inteligencia Criminal (GAIC) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada y del Área de Investigación de la Guardia Civil de Las Gabias.