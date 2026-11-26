Un tranquilo paseo por el entorno del pantano de Ruesga, en Cervera de Pisuerga, acabó convirtiéndose en un hallazgo propio de otra época. Un grupo de senderistas localizó en este entorno hasta doce granadas de mano de origen yugoslavo. El arsenal, con décadas de historia a sus espaldas, obligó a activar el protocolo especial de seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los agentes de la Guardia Civil activaron de inmediato los protocolos reglamentarios de seguridad y acordonaron el perímetro. Hasta la zona se desplazaron efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Comandancia de Valladolid, quienes procedieron a neutralizar y detonar los proyectiles de manera controlada para evitar riesgos a la población y a los usuarios del entorno natural.

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Según han desvelado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia, el armamento se encontraba oculto dentro de una mochila abandonada en este paraje rural. Los primeros análisis periciales determinaron que se trata de material bélico de origen yugoslavo, descartándose por completo que fuera de producción nacional.

Los investigadores descartan en principio cualquier vinculación de estos artefactos con bandas armadas o actividades de carácter terrorista. La principal hipótesis apunta a que el arsenal podría proceder de antiguos excedentes bélicos vinculados a conflictos internacionales pasados, como las guerras de los Balcanes en la década de los noventa, o al tráfico ilícito que alimentó el mercado negro europeo durante dicho periodo.

Las pesquisas continúan su curso para determinar cómo llegó la mochila hasta la Montaña Palentina y quién pudo depositarla allí. La Guardia Civil ha reiterado a los ciudadanos la necesidad de extremar la precaución y avisar al teléfono de emergencias ante la localización de cualquier elemento sospechoso, recordando la importancia de no manipular artefactos explosivos bajo ninguna circunstancia.