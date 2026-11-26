Dos delincuentes habituales, de 39 y 32 años, están siendo investigados por su presunta participación en el robo de numerosos paquetes en el almacén de una empresa de mensajería de Larrabetzu (Vizcaya). Los dos sospechosos, que acumulan un historial de 18 y 29 detenciones por parte de la Ertzaintza, respectivamente, habrían conseguido hacerse con un botín valorado en 25.395 euros, compuesto principalmente por teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos de alta gama.

La investigación se remonta al pasado 4 de julio, cuando ambos individuos habrían aprovechado las circunstancias para acceder al interior de las instalaciones de la empresa de mensajería y apoderarse de numerosos envíos. El robo se produjo después de que los presuntos autores detectaran que una de las puertas de la nave se encontraba abierta debido al intenso calor. Una circunstancia que habrían aprovechado para entrar en el almacén y sustraer los paquetes que posteriormente serían objeto de las pesquisas policiales.

El valor de los efectos sustraídos asciende a 25.395 euros. Entre los artículos desaparecidos destacaban especialmente los dispositivos electrónicos de alta gama, con los teléfonos móviles como principal componente del botín. La sustracción de estos productos puso en marcha una investigación por parte de la Ertzaintza para tratar de identificar a los responsables y localizar los objetos robados.

La localización de los dos sospechosos se produjo este miércoles por la tarde, cuando una patrulla policial detectó una furgoneta que circulaba por el término municipal de Loiu, también en Vizcaya. El vehículo transportaba a cinco individuos y su presencia despertó las sospechas de los agentes, que decidieron intervenir para identificar a todos sus ocupantes.

Las comprobaciones realizadas posteriormente permitieron relacionar a dos de los cinco hombres con el asalto cometido semanas antes en Larrabetzu. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, ambos figuraban entre los sospechosos de haber participado en la sustracción de los paquetes del almacén de la empresa de mensajería.

Los antecedentes policiales de los investigados también destacan por su extensión. Uno de los hombres, de 39 años, acumula 18 detenciones por parte de la Ertzaintza, mientras que el segundo, de 32 años, cuenta con 29 arrestos. En conjunto, ambos suman 47 detenciones policiales anteriores, según los datos facilitados por el Departamento de Seguridad.

La investigación permitió reconstruir también parte del recorrido posterior de los artículos sustraídos. Los agentes detectaron que algunos de los dispositivos electrónicos procedentes del robo estaban siendo comercializados por terceras personas en establecimientos de compraventa de distintas localidades vizcaínas. Esta circunstancia permitió avanzar en las pesquisas y obtener información relevante para identificar a los presuntos autores del hurto.

La aparición de estos aparatos en el circuito de compraventa llevó a la Ertzaintza a seguir el rastro de los productos y realizar las correspondientes gestiones policiales. A partir de esas actuaciones, los investigadores consiguieron identificar a los dos hombres que ahora figuran como investigados por su presunta participación en los hechos.

Finalmente, este miércoles se procedió a abrir diligencias contra ambos por un presunto delito de hurto. Los dos deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean citados, una vez realizadas las actuaciones policiales correspondientes.

El caso queda así pendiente de su tramitación judicial, después de que la investigación policial haya permitido relacionar a los dos sospechosos con la sustracción cometida el pasado verano en Larrabetzu. El botín, valorado en más de 25.000 euros y formado mayoritariamente por teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de alta gama, constituye el principal elemento económico de unos hechos que se remontan al 4 de julio.

Por el momento, la información facilitada por el Departamento vasco de Seguridad sitúa a los dos hombres como investigados, sin que conste una condena por estos hechos. Su situación deberá ser examinada por la autoridad judicial cuando sean requeridos para comparecer.