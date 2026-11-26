Un marinero ha muerto y otros seis han sufrido heridas de diversa consideración tras hundirse de madrugada el Med Emre, un mercante bajo bandera maltesa que transportaba cerca de 1,2 millones de litros de crudo. El siniestro marítimo se produjo a unas 25 millas náuticas de la costa de Ibiza, momento en el que se activaron con urgencia los servicios de salvamento para socorrer a los afectados.

En la nave viajaban un total de 17 marineros. Siete de ellos fueron evacuados con celeridad hacia tierras ibicencas; entre este grupo figuraba la víctima mortal, cuyo deceso fue confirmado a su llegada al Hospital Can Misses. Los otros seis operarios que desembarcaron en las instalaciones aeroportuarias de la isla fueron atendidos con síntomas de hipotermia y contusiones menores, siendo derivados al centro hospitalario y a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

El resto de la expedición marítima corrió mejor suerte en medio del siniestro. Cinco miembros del pasaje fueron trasladados a Valencia para su seguimiento médico, mientras que los restantes permanecieron a bordo de una embarcación de auxilio que acudió de inmediato a la zona por proximidad, confirmándose que se encontraban en buen estado físico.

El dispositivo de emergencia requirió una amplia y compleja coordinación técnica. En el operativo intervinieron tres helicópteros de Salvamento Marítimo procedentes de Palma, Valencia y Tarragona, además de embarcaciones del propio organismo público y varios buques mercantes que decidieron alterar su rumbo comercial para colaborar en las tareas de socorro en alta mar.

El barco transportaba productos químicos y navegaba con cerca de siete mil toneladas métricas de combustible. Ante la gravedad del escenario y el riesgo medioambiental derivado del hundimiento, la Dirección General de Marina Mercante activó el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima en nivel dos, al tiempo que el Gobierno autonómico decretó el nivel cero de su protocolo territorial de emergencias.

Para contener cualquier posible vertido de hidrocarburos en aguas mediterráneas, las autoridades marítimas han movilizado al barco anticontaminación Clara Campoamor, dotado con tecnología específica para la recogida y neutralización de vertidos. De forma paralela, aeronaves de reconocimiento rastrearán el área de la catástrofe con el fin de evaluar el impacto del crudo en el entorno costero.